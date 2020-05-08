Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Праги от фашистов

Москва, 8 мая. Министерство обороны России рассекретило документы об освобождении советскими военными Праги во время Великой Отечественной войны. Архивные материалы опубликованы в разделе «Последний бой до Победы» на сайте военного ведомства.

На сайте представлены документы, посвященные Пражской наступательной операции 6-11 мая 1945 года. Судя по материалам, освобождение города от немецко-фашистских захватчиков началось с приказа командующего 38-й армии генерала-полковника К.С. Москаленко, который опирался на приказ маршала Советского Союза И.С. Конева.

В документах уточняется, что бои за столицу Чехословакии шли весь день 9 мая. С 6 по 10 мая частями армии было разоружено около 119 тысяч солдат и офицеров противника, захвачены военная техника и продовольствие.

«Организованные действия противника в центре города были сломлены. Противник, не оказывая сопротивления, небольшими группами сдавался в плен», — говорится в отчете командира 7-го гвардейского танкового корпуса гвардии генерала-майора В.В. Новикова.

Также отмечается, что жители Праги восстали против немецкой оккупации, они вывешивали на улицах города национальные флаги и уничтожали указатели на немецком языке.

В архивных материалах также есть информация о проявленном героизме советских солдат. В частности, снайпер В.М. Безголосов получил звезду героя за уничтожение восьмерых фашистов и помощь тяжелораненому офицеру в боях за взятие городов Моравск и Острава.

Пражская наступательная операция стала последней стратегической операцией армии Советского Союза в Великой Отечественной войне. В ее ходе была уничтожена немецкая группа армий «Центр», часть сил группы армий «Юг», также была освобождена Чехословакия, напомнил «Царьград».

По решению ООН от 2004 года и восьмое, и девятое мая называются днями памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне. Ранее Федеральное агентство новостей объяснило, почему в России День Победы празднуется 9 мая, а в Европе и США 8 мая.