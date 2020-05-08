Стюардесса рассказала о самой раздражающей привычке пассажиров самолетов

Вашингтон, 8 мая. Самая раздражающая для стюардесс привычка пассажиров — это заказ диетической колы, рассказала экс-бортпроводница Хизер Пул, написавшая целую книгу о работе в авиакомпании.

Оказалось, что кола пенится гораздо сильнее других напитков, и в этом особая сложность.

«Наливать ее — целая мука, особенно, если придется класть в стакан лед», — цитирует ее Daily Express.

Пул добавила, что за то время, пока стюардесса наливает одну диетическую колу, она могла бы успеть сделать напиток трем другим пассажирам.

Ранее «Федерал Пресс» сообщал, какое место в самолете самое грязное. По словам стюардесс, это карманы впереди стоящего кресла. В них оказываются грязные салфетки, огрызки от яблок, носки и даже нижнее белье. Пассажиры, которые догадываются прятать в карманы такие вещи, тоже вызывают не самые приятные эмоции у бортпроводников.

Что касается пассажиров, то их больше всего раздражают в аэропортах люди, которые пытаются пролезть без очереди или кладет свои сумки на свободные кресла в зале ожидания, сообщает телеканал «МИР24». Бесят пассажиров и те, кто вовремя не готовит паспорт для контроля, копаются в вещах, а также граждане с огромными чемоданами.