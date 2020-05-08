Обвиненный в вымогательстве Воронцов мог устроить махинацию с регистрацией «Профсоюза полиции»

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов выставил себя «жертвой системы» в ситуации с отказом Минюста регистрировать профсоюз. Ситуация поспособствовала его обогащению за счет народа путем сбора пожертвований.

Скандально известный общественный деятель Владимир Воронцов, который сейчас является фигурантом уголовного дела о вымогательстве в крупном размере, и ранее обращал повышенное внимание правоохранительных органов на свое поведение. Желая прославиться, бывший сотрудник полиции Воронцов, который открыто придерживался неонацистских взглядов и находился в дружеских отношениях с лидерами радикальных движений, опубликовывал в своем паблике «Омбудсмен полиции» недостоверную информацию.

«Псевдопрофсоюз» Воронцова

Получив известность и аудиторию в социальных сетях, Воронцов решил «узаконить» своего «Омбудсмена полиции», оформив его как «первый в России полицейский профсоюз». На озвученную цель в паблике был проведен сбор средств. Деньги должны были пойти на услуги юристов, которые правильно составят обращение в министерство юстиции для регистрации новой организации. Но Минюст в конечном итоге в регистрации отказал, о чем Воронцов поспешил рассказать в Telegram-канале «Омбудсмен полиции», выставив отказ в качестве борьбы ведомства лично с ним и его деятельностью.

Воронцов намеренно представил себя некой «жертвой режима», необоснованно ограниченной аппаратом управления государством. Однако его обоснование оказалось очередной выдумкой. Авторы канала «Силовик» выяснили, что отказ Минюстом в регистрации профсоюза был вызван нарушениями, допущенными в форме подачи заявления в ведомство.

Обращение в Минюст выступает для Воронцова лишь ширмой для обогащения и придания своей персоне определенного образа. Отчетность за собранные с народа средства по целевому назначению администратор «Омбудсмена полиции» не предоставил.

Информация об отказе ведомства в регистрации профсоюза искажена и используется Воронцовым для обоснования нового сбора пожертвований. Не исключено, что администратор паблика не станет подавать новые обращения для регистрации профсоюза, ведь его главная цель в виде создания шумихи и определенного образа «жертвы системы» достигнута.

Форма для пожертвований и донатов указывается во всех социальных сетях «Омбудсмена полиции». Созданная шумиха используется Воронцовым лишь для личного обогащения путем сбора средств с введенных в заблуждение подписчиков и посетителей паблика.

Разглашение личных данных и фейки «Омбудсмена полиции»

Созданный якобы для защиты интересов полицейских паблик Воронцова неоднократно попадал в скандальные ситуации, связанные в том числе с нарушением прав сотрудников правоохранительных органов. Так, ранее Мосгорсуд признал так называемого «Омбудсмена полиции» виновным в деле о неприкосновенности частной жизни и присудил Воронцову выплату компенсации трем белгородским полицейским.

Выплаченные Воронцовым средства сотрудники решили отправить на счет семей своих коллег, погибших при исполнении должностных обязанностей. Это лишний раз доказывает, что «Омбудсмен полиции» не помогает, а лишь наносит вред и дискредитирует работу силового ведомства. Но не только нарушение в рамках разглашения личных данных может повлечь ответственность для Воронцова. На данный момент в отношении администратора паблика возбуждено уголовное дело о публикации недостоверной информации о распространении коронавируса в России.

Воронцов распространил фейк об инфицированных курсантах в одном из военных учебных заведений Санкт-Петербурга. «Омбудсмен полиции» сообщил о 70% заболевших коронавирусом в учреждении, которых еще и заставляют делать утреннюю зарядку. Публикация вскоре была удалена. Следственные органы проверили данную информацию и выяснили, что случаев заражения среди курсантов не выявлено и в медицинские учреждения города никто из учащихся заведения не обращался. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).

Кроме того, 7 мая 2020 года Воронцов стал обвиняемым по делу о вымогательстве в крупном размере (ч. 2 ст. 163 УК РФ). По установленным следствием данным, он требовал у сотрудника полиции 300 тысяч рублей за нераспространение личных фотографий, которые в итоге были опубликованы.

Поддержка структур Ходорковского

Владимир Воронцов решил реализовать беспроигрышную для себя схему введения людей в заблуждение для получения финансовой выгоды. Официальная регистрация профсоюза не только дает ряд преференций в рамках организации работы, но и накладывает различные ограничения, повышая при этом ответственность. Объявив о стремлении «узаконить» своего «Омбудсмена полиции», умолчав о причинах отказа в регистрации, Воронцов выставил себя «жертвой системы».

Нарушения закона «Омбудсменом полиции» и лично Воронцовым не повлияли на рост аудитории, полученной благодаря скандальным ситуациям и фейковым новостям. В этом администратору паблика помогают структуры Михаила Ходорковского. Имея финансовую и медийную поддержку от олигарха, Воронцов не упускает возможность обогатиться за счет граждан, создавая выгодные для себя условия и собирая деньги в качестве пожертвований.