ЛНА пополняет свои ВВС для противостояния угрозам ПНС Ливии с воздуха

Бенгази, 8 мая. Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари заявил, что команды техников армии Хафтара отремонтировали четыре истребителя. Об этом он заявил на своей личной странице в Facebook.

По словам генерал-майора ЛНА, эти истребители много лет стояли без дела в ангарах, а теперь, после восстановительных работ, послужат дополнительной поддержкой для ВВС Ливийской национальной армии.

Предположительно, меры связаны с увеличением угрозы атак со стороны так называемого Правительства национального согласия (ПНС) с учетом новых поставок партий оружия из Турции.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что поток вооружения из Анкары и Стамбула не прекращается, несмотря на угрозу распространения пандемии и начало действия европейской миссии IRINI в акватории Средиземного моря. Это подтверждают и жители Триполитании, сообщая о турецких самолетах в небе над Ливией в социальных сетях — вчера несколько воздушных грузовых бортов, вылетевших из Стамбула, приземлились на территории военной воздушной академии в Мисурате. Обратно самолеты улетели уже пустыми.