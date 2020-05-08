Автомобили в России предложили продавать напрямую с заводов

Москва, 8 мая. Эксперты рассказали, можно ли сэкономить деньги, приобретая автомобиль напрямую у завода. Об этом рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

По словам Попова, продажи авто упали во всем мире. Даже сам эксперт не торопится приобретать автомобиль сейчас, потому что это может ощутимо ударить по карману. По его мнению, производителям следует заняться разработкой бюджетных комплектаций.

«Раньше я смотрел на Vesta Cross Premium, а сейчас думаю, была бы она попроще. Снаружи же не видно, есть там климат-контроль или просто кондей стоит. Я бы на месте производителей занялся вопросами бюджетных комплектов», — заметил Попов.

Специалист обратил внимание на то, что цена является определяющим фактором для спроса. Попов выступает за экономически обоснованные ценники на авто, передает«Инфореактор».

«У производителя одни интересы, а у дилера — другие. Чем более дорогой автомобиль продается, тем больше маржа идет менеджеру по продажам. Это роскошь, и, если бы я сейчас в условиях спада был производителем, я бы открыл продажу машин с завода», — заявил эксперт.

Он напомнил, что в 90-е годы автомобили можно было покупать у завода-производителя. На каждом производстве имелся свой магазин по продаже авто. Попов уверен, что повысить спрос на авто поможет разработка бюджетных комплектов и уменьшение цен.

Автосалонам Попов предложил сделать бесплатными опции обслуживания и продлить действие гарантийного сервиса. Это заставит производителей выпускать более качественный транспорт.