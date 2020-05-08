Законодатели поделились воспоминаниями о своих героях Великой Отечественной войны

Весной 1945 года многонациональный советский народ совершил героический подвиг — ценой десятков миллионов жизней окончательно сокрушил фашизм и подарил будущим потомкам мирное небо над головой. Мужество и стойкость защитников Отечества стали примером для подрастающих поколений, которые и сегодня, спустя 75 лет после Великой Победы, чтят память достойных сынов своей Родины.

Защитники и герои войны есть в каждой семье — о своих победителях накануне праздника 9 Мая корреспонденту Федерального агентства новостей рассказали российские законодатели. В их семейных архивах бережно хранятся фотографии ветеранов, а об их боевом пути узнают дети, внуки и правнуки.

Греки воевали из подполья

Дедушки члена комитета Госдумы по культуре Светланы Савченко в годы войны были партизанами и подпольщиками Крыма. Греки по национальности, они не могли отправиться на фронт, но помогали приблизить победу своими силами. Иван Адамович Чалухиди был бойцом 1-го отряда второй бригады Восточного соединения партизан Крыма, Юрий Адамович Чалухиди — боец 4-го партизанского отряда Восточного соединения партизан Крыма. Федор Адамович Чалухиди был участником Керченско-десантной операции, операции на Малой земле, Керченско-Эльтигенской десантной операции. А дедушка Петр Федорович Стилианиди, будучи участником Карасубазарского подпольного движения, в декабре 1942 стал узником концлагеря «Красный».

«Я застала в живых многих своих родственников, большинство из них были партизанами, — рассказала ФАН Светлана Савченко. — Во время оккупации Крыма мой дедушка Петр работал в пекарне и тайно передавал партизанам еду, за это его отправили в концлагерь «Красный». До войны здесь располагалось крупное птицеводческое хозяйство. Немцы провели над ним суд, но доказать, что дедушка помогал партизанам, не смогли, и приписали ему воровство. Приговор: три месяца.

Дедушка рассказывал, что по периметру этого лагеря трава была вырвана, поскольку люди ложились, вырывали эту траву и ели ее — настолько они были голодными. Голодал и ее дед, а выжил он только благодаря своему другу-армянину, с которым они вместе были в заключении. Родственники этого друга приносили булку хлеба: одну половину отдавали охранникам, а вторую часть забрасывали через колючую проволоку. Благодаря этому дед выжил».

Собеседница ФАН из рассказов деда запомнила, что в концлагере в годы оккупации фашисты замучили около 15 тысяч человек, бросали беременных женщин в колодец, днем и ночью сжигали умерших и даже полуживых людей.

«Дедушка не любил вспоминать об этом, ведь эта была такая человеконенавистническая идеология и такая страшная война», — говорит она.

Другой дед Савченко со стороны отца — Алексей Яковлевич Кирсяев — воевал на Ленинградском фронте, погиб 7 марта 1942 года.

«Только спустя много лет, в прошлом году, благодаря нашим поисковикам я нашла захоронение своего деда, — рассказала Светлана Савченко. — У нас была похоронка, где было написано место захоронения. Но оказалось, что он погиб на территории противника, и затем всех убитых бойцов перезахоронили. Некоторые деревни переходили из одной области в другую. Дед погиб под Ленинградом и то, что раньше было Ленинградской областью, стала теперь Новгородской. Но благодаря нашим поисковикам я теперь точно знаю, где он захоронен».

Бесстрашный башкирский кавалерист

Дед главы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой ушел на войну в первые ее дни. Он попал в легендарную башкирскую кавалерийскую шаймуратовскую дивизию. Байрамгали Яумбаев встречался и имел возможность пообщаться с легендарным генералом Минигали Шаймуратовым. (Дивизия Шаймуратова была абсолютным рекордсменом сухопутных войск Красной армии по числу Героев Советского Союза — 78 человек. Президент России Владимир Путин в марте 2020 года присвоил ему звание героя России посмертно). Летом 1942 года в сражении под Брянском Байрамгали получил контузию и ранение. До ноября 1942 года находился на лечении, а затем его отправили домой.

«Мой дед не любил рассказывать о войне и очень переживал, когда показывали какие-либо военные фильмы, — вспоминает Гумерова. — Один только раз он разоткровенничался и рассказывал нам с сестренкой, как в самом начале войны они с шашками на конях неслись на немецкие танки. Он говорил, что в первые годы войны было очень много проблем с вооружением, но удивительный дух, желание победить, единство и любовь к Родине во многом и сломило врага».

Байрамгали Яумбаев успел застать мирное время, был уважаемым ветераном. Сейчас каждый День Победы семья Лилии Гумеровой выходит на шествие «Бессмертного полка» с его портретом.

«Сегодня я убеждена, что только через настоящие лица наших родственников мы сможем сохранить это уникальное наследие, память о войне, уважение к победе и правду Победы», — говорит сенатор.

Немецкая гармошка и тюль из Берлина семьи Харитоновых

Дед и отец главы комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николая Харитонова оба ушли на войну. Отец был удостоен государственных наград, а также получил благодарность за отличные боевые действия и взятие городов Штральзунд, Гриммен, Деммен, Мальхин, Варен, Везенберг.

«Отец ушел на фронт в 1943 году, ему было 18 лет, — вспоминает депутат. — Воевал на II Белорусском фронте, трижды был ранен, два раза легко, один раз тяжело. Дед вернулся с контузией, умер в 1953 году. По линии мамы на войне были ее родные братья — дядя Алеша и дядя Леня. Я горжусь своими родными и близкими, которые тоже внесли свой вклад в нашу общую победу советского народа над фашисткой Германией».

Николай Харитонов вспоминает, как отец принес с фронта немецкую гармошку и ремень со звездочками, о которые он по армейской привычке точил опасную бритву.

«Также он принес штык от немецкой винтовки, мы в деревне им кололи свиней, — рассказывает собеседник ФАН. — Мама также рассказывала, что в Берлине разрешили взять тюли. Иногда мужики-фронтовики собиралась и говорили о войне, но немного. А из всех медалей отец любил больше всего носить значок гвардии».

Архивы помогли найти могилу деда

Двоюродный дед главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева пропал без вести зимой 1941 года. В семье сенатора долгое время знали только, что Евстафий Фасович Санников погиб под Москвой, но обстоятельства его гибели не были известны. Раскрыть семейные тайны помогли рассекреченные архивы.

«Примерно два года назад благодаря новым архивам, которые выложили в открытый доступ Минобороны, я сумел досконально установить судьбу своего двоюродного деда, — поделился с ФАН Косачев. — Мне удалось установить, что он погиб 9 декабря 1941 года, в 80 километрах от Москвы, в деревне Жуково. Оказалось, я всю свою жизнь, что называется, рукой подать, и не знал, что это место связано с судьбой гибели моего деда. Я стал искать дальше и быстро обнаружил, что в один из ожесточенных боев за столицу, 9 декабря погиб мой дед. Поехал в эту деревню, нашел это место (сейчас там стоит церковь): на церковном кладбище есть братская могила. Там увековечены многие имена, но имени моего деда там не было».

Константин Косачев провел настоящее исследование: нашел паспорт захоронения и выяснил, что в этой братской могиле лежит 356 бойцов, из них только 100 под своими именами. Тогда он начал плотную работу с Минобороны, в архивах, и к настоящему моменту установил 285 имен солдат, которые там захоронены.

«Вместе с администрацией Клинского района Московской области сейчас мы завершаем эту работу, — сказал сенатор. — Родственников этих людей надо искать, но я вижу, что на нынешней могиле есть цветы, кто-то ставит отдельные таблички с фотографиями. Надеюсь, что когда мы поставим плиты с именами, то найдем возможность указать координаты для связи».

Дед родился в День Победы

Дед первого зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александра Ремезкова Николай Федорович Ремезков также ушел на фронт добровольцем в начале Великой Отечественной войны из родной станицы Нижнетверской Сталинградской области. Он участвовал в ожесточенных боях, попал в плен, бежал, вернулся к своим. Старшим сержантом, командиром пулеметного расчета дошел до Берлина.

«После демобилизации Николай Федорович вновь отправился на фронт, теперь уже трудовой. Восстанавливал разрушенные города, поднимал Целину, — вспоминает Ремезков. — Он прожил долгую и счастливую жизнь — 95 лет. И каждый год отмечал двойной праздник: День Победы и день своего рождения. Наверное, поэтому для нас, его внуков, а потом и правнуков, 9 Мая всегда был не только всенародным, но и очень личным, семейным праздником».

В этот день в семье депутат не только чествуют победителя, но и вспоминают другого деда, Стефана Михайловича Лагутина. Он участвовал в битве за Севастополь, пропал без вести еще в 1941 году.

«Все наши попытки отыскать место его захоронения пока не увенчались успехом, — говорит собеседник ФАН. — Но сегодня, когда в российском Крыму активизировали работу поисковые отряды, у нас вновь появилась надежда».

Одним из первых встретил войну

Отец члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексея Пушкова встретил войну 22 июня 1941 года в 4 утра. На авиационный полк Константина Михайловича Пушкова в литовском городе Алитусе пришелся первый удар немцев. Нацисты обстреливали не только с неба, но и использовали танки. Отец сенатора выжил в том страшном сражении и прошел всю войну (с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года). Он участвовал в Сталинградской и Курской битвах, а День Победы встретил под Прагой.

«Первый удар немцев пришелся именно по аэродромам. Моего отца спасло только то, что он был дежурным по части, а первые удары пришлись на самолеты, их бомбили прямо на земле, — рассказал семейную историю Алексей Пушков. — По совершенно непонятной причине во второй половине июня командные составы очень многих подразделений были отправлены в отпуск, из летчиков-офицеров, которые водили самолеты, осталось буквально несколько человек. Остальные машины просто некому было поднять в воздух. В итоге подняли четыре самолета, но их практически сразу все сбили».

По воспоминаниям отца сенатора, нашим военнослужащим тогда не объяснили, что кресты — отличительный знак немецкой авиации, поэтому многие солдаты даже не понимали, кто именно на них тогда напал.

«Атака длилась в пределах часа, и советским летчикам даже удалось сбить один самолет, но весь авиаполк быть разбомблен. А потом пошли немецкие танки, и был дан приказ уходить как угодно, то есть начальство ничего не контролировало, был полный хаос, — продолжил Пушков. — Мой отец с сослуживцами потом добирались до Москвы пешком. Это спасло его второй раз, поскольку те, кто был в грузовиках, погибли, ведь немцы в первую очередь бомбили грузовики с отступающими солдатами. Им удалось добраться до столицы, около Белорусского вокзала был центр по переформированию войск, где солдат направляли в новые места службы. Так был сформирован новый авиационный полк, и там он служил до 1945 года».

На фронт ушли 256 родных

Огромную разветвленную осетинскую семью главы комитета Госдумы по делам национальностей Валерия Газзаева война буквально выкосила: 256 человек отправились на фронт, 108 из них отдали свои жизни ради Победы. Из одной только семьи на войну ушли семь сыновей родственника Гиго Газзаева: Федор, Сергей, Карго, Дата, Ясон, Илуш, Коста. Шесть сыновей Ивана Газзаева: Владимир, Шалва, Алексей, Георгий, Арчил, Гриша. Из 13 мужчин вернулся только Шалва. Отец депутата был школьником, поэтому на фронт ушел его старший брат Александр Тисоевич Газзаев — он пропал без вести.

«Брат моего дедушки Захар Ильич Газзаев был участником боев за Сталинград, — рассказал ФАН Валерий Газзаев. — Сейчас ему 89 лет, и он живет в селении Црау, в Осетии. В Великой Отечественной войне приняли участие все народы СССР. Каждая нация, каждая семья, каждый человек встал на защиту своей Великой Родины. Мы горды тем, что именно из фамилии, из рода Газзаевых на фронт ушли в большинстве своем добровольцами столько людей. Все они с честью выполнили свой долг перед родиной. Ни один из них не дрогнул, не отступил в тяжелейших условиях самой страшной войны. Фамилия Газзаевых сделала все возможное в борьбе с фашизмом. И мы всегда будем помнить и гордиться подвигом своих родных. Но мы все - жители нашей страны заплатили огромную цену за Победу».

Депутаты и сенаторы, собеседники Федерального агентства новостей передали всем нашим читателям искренние поздравления с Днем Победы.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса многие ранее запланированные мероприятия, в том числе приуроченные к 75-летию окончания Великой Отечественной войны переносятся, либо проводятся в онлайн-режиме. Так, шествие «Бессмертного полка» в этом году также пройдет в Интернете. Его будут транслировать в городе на более чем 200 экранах, в онлайн-кинотеатре и на портале «Бессмертного полка».