Володин назвал обоснованными ограничительные меры в связи с коронавирусом

Москва, 8 мая. Выход из ограничительных мер будет тяжелее их введения, поскольку не исключен новый всплеск заболеваний. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы неслучайно пошли на ограничительные меры. Да, они тяжелые, но еще тяжелее будет выходить из этих ограничений, потому что любой выход, любое, если хотите, движение по запуску предприятий, это новый всплеск заболеваний. Поэтому нам нужно сейчас пошагово принимать необходимые решения, понимая ответственность и делая все возможное», — сказал он.

По словам Володина, меры, принимаемые на фоне COVID-19, показали свою эффективность. Он отметил, что Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край приняли на себя «самую большую нагрузку» в вопросе борьбы с коронавирусом и «преодолевают эти вызовы, постоянно находя новые решения и реализуя их».

Он подчеркнул, что сейчас крайне важно, чтобы больницы справились с обращением граждан и им своевременно была оказана помощь.

Напомним, власти Китая сообщили о вспышке нового типа коронавируса в городе Ухань в конце 2019 года. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. Согласно последним данным, в России зарегистрировано 187 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1723 летальных исхода, выздоровели 26608 человек.