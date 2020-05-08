Путин поздравил народы бывших союзных республик с 75-й годовщиной Победы

Москва, 8 мая. Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания народам бывших союзных республик в преддверии 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Российский лидер направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии. Также Путин поздравил народы Грузии и Украины.

Владимир Путин отметил, что в этих странах «свято чтут память героев, которые своим мужеством на фронте и самоотверженным трудом в тылу помогли одержать Победу над нацизмом». Глава российского государства добавил, что победа в Великой Отечественной войне является общим великим достоянием.

«Священный долг нынешних поколений — навеки сохранить память о тех, кто ценой неисчислимых жертв и лишений отстоял свободу родной земли, окружить вниманием и заботой наших дорогих ветеранов», — подчеркнул Путин.

Президент России призвал решительнейшим образом противостоять любым попыткам переписать историю, в том числе военного периода. По словам российского лидера, важно сделать все возможное для того, чтобы не предать забвению «бесчеловечные преступления, совершенные нацистами и их пособниками».

Владимир Путин добавил, что память о подвиге предков будет основой для развития двустороннего диалога между странами практически со всех сферах жизнедеятельности и партнерского взаимодействия на фоне угроз настоящего дня.