Ким Чен Ына засняли на видео вместе с двойниками

Москва, 8 мая. Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на публике со своими двойниками. Об этом пишет британский таблоид Daily Mirror.

Издание опубликовало видео, на котором северокорейский руководитель общается с людьми, похожими на него. Как пишут британские средства массовой информации, Ким Чен Ын находился вместе с двумя своими двойниками. При этом оба двойника политика сняты о спины. На кадрах видно, что съемки проходили ночью.

Как утверждает газета, видео было снято летом 2017 года. Как считают специалисты, оно появилось во время испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14».

Ранее журналисты обратили внимание на загадочный след на руке верховного руководителя КНДР Ким Чен Ына, появившегося после почти трехнедельного отсутствия.

Daily Mirror у себя в Twitter разместило фотографию главы Северной Кореи, где на его правой руке видны отметины. По мнению западных медиков, данный след мог остаться после проведения процедуры при сердечно-сосудистом заболевании, возможно, пункции правой лучевой артерии.

Напомним, что 2 мая в Интернете появились фотографии с церемонии открытия предприятия по производству удобрений, где Ким Чен Ын торжественно разрезает ленточку. Несмотря на слухи об ухудшении здоровья, северокорейский лидер выглядел на фото вполне здоровым и жизнерадостным.

Слухи о возможных проблемах со здоровьем или даже смерти Ким Чен Ына стали появляться после того, как верховный руководитель Северной Кореи пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. В общей сложности Ким Чен Ын не появлялся на публике в течение 20 дней.