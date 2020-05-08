Миро высмеяла стремление Рудковской запретить упоминания в СМИ своего имени

Москва, 8 мая. Продюсер Яна Рудковская написала письмо в редакцию таблоида Starhit, запретив изданию упоминать свое имя. Блогер Лена Миро высмеяла такую реакцию супруги фигуриста Евгения Плющенко на скандал, связанный с их сыном Сашей.

Ранее Starhit опубликовал непроверенную информацию о якобы психическом расстройстве у Саши Плющенко, который известен под псевдонимом Гном Гномыч. Журналисты сообщили, что у мальчика, вероятно, диагностирован синдром Аспергера, выражающийся в трудностях социальных взаимодействий.

Редакция портала принесла извинения звездной паре, однако Рудковская на этом не успокоилась и намерена подать в суд, передает телеканал «360».

Продюсер Димы Билана уведомила, что не больше не будет предоставлять изданию никакую информацию о своей деятельности, а также потребовала удалить уже опубликованные материалы о семье.

«Мы против присутствия представителей вашего издания на мероприятиях и шоу с нашим участием, а также на тех мероприятиях, в которых будем выступать организаторами. Запрещаем вам печатать любую информацию, а также использовать фото- и видеоизображения нашего сына и нашей семьи», — говорится в письме Рудковской.

Миро назвала такой шаг глупым, отметив, что упоминания в СМИ продюсера и ее семьи после этого резко снизятся.