Коронавирус: свежая статистика в РФ и в мире на 8 мая, протоиерей Смирнов в больнице

Россия вышла на пятое место по количеству подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом. По мнению экспертов, это связано с тем, что количество тестирований в нашей стране неуклонно растет. Последние данные дают основания надеяться, что пик заболеваемости в нашей стране может быть сглажен или уже пройден.

Свежая статистика по России

Данные на утро 8 мая: за последние сутки в России выявлено 10699 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 532 меньше, чем за предыдущий день. Всего в РФ 187859 подтвержденных случаев заражения, что вывело нашу страну по этому показателю на пятое место в мире.

За последние сутки скончались 98 пациентов, а всего с начала эпидемии жертвами COVID-19 в России стали 1723 человека.

Больше всего случаев коронавирусной инфекции выявлено в Москве — 5846; на втором месте Московская область — 918; на третьем месте Санкт-Петербург — 375 заболевших.

Всего в России выздоровели 26608 человек, из них 2805 за последние сутки.

За сутки в России сделано около 184 тысячи тестов на коронавирус, а всего количество проведенных тестирований — более 4,9 миллиона.

По мнению медиков, эти данные заставляют надеяться, что пик эпидемии в России может быть скрытым и невыраженным. В частности, об этом РБК заявил врач-инфекционист Валерий Безносенко. Резкого роста количества больных в начале эпидемии удалось избежать благодаря своевременно принятым карантинным мерам, считает профессор-вирусолог Александр Чепурнов.

В Москве, Петербурге и других крупных городах карантинные мероприятия продлеваются до конца мая. В Москве и Московской области в транспорте и в местах возможного скопления граждан введен обязательный масочный режим, аналогичные меры могут быть приняты в Петербурге и в других городах.

Ситуация в мире

По данным на 8 мая всего в мире 3916338 зараженных, диагноз которых подтвержден; с начала пандемии скончались 270711 человек.

Лидируют США — там 1292623 выявленных случаев заражения COVID-19; 76928 заболевших скончались.

Второе место занимает Испания — 256855 заболевших; умерло — 26070 человек.

На третьем месте Италия: 215858 заболевших; скончались 29958 человек.

Четвертое место у Великобритании: 206715 заболевших; 30615 умерших.

На пятом месте Россия: 187859 заболевших; умерли 1723 человека.

Протоирей Димитрий Смирнов в больнице

Протоиерей Димитрий Смирнов заразился коронавирусом, об этом первым сообщил Telegram-канал BRIEF/НЕЗЫГАРЬ. Позже «Интерфакс» со ссылкой на источники в окружении священника опубликовал новость, что глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом.

По словам собеседника агентства, отец Димитрий недавно перенес операцию. Кроме того, в силу возраста (священнику 69 лет) он находится к группе риска по COVID-19. На днях с заражением коронавирусом были госпитализированы несколько известных православных священников Москвы. С начала эпидемии от COVID-19 несколько священнослужителей уже скончались.