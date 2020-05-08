Через месяц жители Судана могут остаться без топлива

В недавнем времени в Судане прошла встреча, на которой было достигнуто соглашение о либерализации цен на топливо. Информация поступила из местного онлайн-издания.

Встреча, на которой присутствовали командующий Переходным военным советом Судана Абдуррахим Дагло, управляющий Банка Судана, министр энергетики и горнодобывающей промышленности Адель Али Ибрагим и министр финансов и экономического планирования Ибрагим Бадави, проходила в условиях строжайшей секретности. Также на встрече присутствовали представители нефтяных компаний Al-Mogran и Al-Fakher.

Как сообщает источник Федерального агентства новостей, до декабря 2019 года 1 галлон бензина стоил около шести суданских фунтов. Однако после подписания данного соглашения цена может составить 126 суданских фунтов.

По словам эксперта Владимира Соловейчика, причина, по которой власти могут прибегнуть к подобным мерам, связана с общей ситуацией на международном рынке углеводородов. Также имеет место наложение других факторов, таких как политическая нестабильность, плохой экономический климат, конфликт внутри властных структур. Оказавшись «не в состоянии субсидировать топливный рынок», власти пытаются спасти бюджетные средства.

Эксперт считает, что дальнейший сценарий развития событий предсказать сложно, но «хуже уже просто быть не может».

Однако хуже все-таки будет. 5 мая первый заместитель министра культуры и информации Рашид Саид в пресс-релизе объявил, что потребности населения в топливе будут покрыты лишь до середины июня. То есть запасов хватит только на месяц.

Скорее всего, ситуация внутри страны будет становиться все более нестабильной. При острой нехватке топлива и отказе от субсидирования цены на продукт рискуют взлететь до небес.

Напомним, в апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, в результате которого к власти пришел прозападный оппозиционный политик Абдалла Хамдок. Начало беспорядкам положил топливный кризис, а также рост цен на хлеб. Несмотря на обещания оппозиции, спустя год стабилизировать ситуацию и решить экономические проблемы в стране так и не удалось.