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Через месяц жители Судана могут остаться без топлива

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Через месяц жители Судана могут остаться без топлива

В недавнем времени в Судане прошла встреча, на которой было достигнуто соглашение о либерализации цен на топливо. Информация поступила из местного онлайн-издания.

Встреча, на которой присутствовали командующий Переходным военным советом Судана Абдуррахим Дагло, управляющий Банка Судана, министр энергетики и горнодобывающей промышленности Адель Али Ибрагим и министр финансов и экономического планирования Ибрагим Бадави, проходила в условиях строжайшей секретности. Также на встрече присутствовали представители нефтяных компаний Al-Mogran и Al-Fakher.

Как сообщает источник Федерального агентства новостей, до декабря 2019 года 1 галлон бензина стоил около шести суданских фунтов. Однако после подписания данного соглашения цена может составить 126 суданских фунтов.

По словам эксперта Владимира Соловейчика, причина, по которой власти могут прибегнуть к подобным мерам, связана с общей ситуацией на международном рынке углеводородов. Также имеет место наложение других факторов, таких как политическая нестабильность, плохой экономический климат, конфликт внутри властных структур. Оказавшись «не в состоянии субсидировать топливный рынок», власти пытаются спасти бюджетные средства.

Эксперт считает, что дальнейший сценарий развития событий предсказать сложно, но «хуже уже просто быть не может».

Через месяц жители Судана могут остаться без топлива

Однако хуже все-таки будет. 5 мая первый заместитель министра культуры и информации Рашид Саид в пресс-релизе объявил, что потребности населения в топливе будут покрыты лишь до середины июня. То есть запасов хватит только на месяц.

Скорее всего, ситуация внутри страны будет становиться все более нестабильной. При острой нехватке топлива и отказе от субсидирования цены на продукт рискуют взлететь до небес.

Напомним, в апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, в результате которого к власти пришел прозападный оппозиционный политик Абдалла Хамдок. Начало беспорядкам положил топливный кризис, а также рост цен на хлеб. Несмотря на обещания оппозиции, спустя год стабилизировать ситуацию и решить экономические проблемы в стране так и не удалось.

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