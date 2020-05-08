Мисмари анонсировал продолжение операции «Стая птиц» против террористов ПНС Ливии

Бенгази, 8 мая. Операция Ливийской национальной армии (ЛНА) «Туюр Абабиль» («Стая птиц») будет продолжена и не закончится, пока не будут уничтожены боевики всех незаконных вооруженных формирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, оккупировавшие Триполи. Об этом заявил официальный представитель сил фельдмаршала Халифы Хафтара, генерал-майор Ахмад аль-Мисмари на странице ЛНА в соцсети Faebook.

Стоит отметить, что террористические группировки ПНС, состоящие из протурецких боевиков и сирийских джихадистов-наемников, завербованных Анкарой для режима Файеза Сарраджа, продолжают совершать атаки на позиции ливийской армии, несмотря на священный для мусульман месяц Рамадан. При этом военнослужащие ЛНА придерживаются режима прекращения боевых действий в соответствии с введенным ранее командованием перемирия в одностороннем порядке.

Ранее главы МИД нескольких европейских государств, представители ЕС, а также Палата представителей Ливии призывали к введению гуманитарного перемирия на период месяца Рамадан, чтобы заодно урегулировать ряд важных вопросов, в том числе и принять меры по противодействию пандемии нового коронавируса (COVID-19). Однако в ПНС отказались от этой инициативы и заявили, что продолжат устраивать провокации против ЛНА.

Напомним, Федеральное агентство новостей рассказывало о том, что террористы, захватившие Триполи и окрестные населенные пункты, обустраивают в ливийской столице КПП и усиливают патрулирование. Такие меры предпринимаются боевиками ПНС для того, чтобы ограничить передвижение мирного гражданского населения города, которые уже не могут не замечать увеличение численности сирийских наемников Файеза Сарраджа и Турции.