Путин провел телефонный разговор с Ангелой Меркель

Москва, 8 мая. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе беседы лидеры обменялись в связи с 75-й годовщиной освобождения Европы и всего мира от фашизма.

«Для России и Германии эта дата имеет особое, символическое значение», — подчеркнули в пресс-службе.

Путин и Меркель также заявили о важности сохранения исторической памяти о событиях тех лет, выразив уверенность, что и в России, и в Германии никогда не забудут о немецких патриотах, боровшихся с нацистским режимом.

Собеседники также подняли тему борьбы с коронавирусом, подтвердив готовность продолжать оказывать другу другу помощь.