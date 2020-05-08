Кудрявцева объяснила, почему в семье она «плохой полицейский»

Москва, 8 мая. Популярная телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о сложностях в воспитании дочери Марии. По ее словам, для ребенка она — плохой полицейский, а отец, хоккеист Игорь Макаров — хороший.

Звезда во время прямого эфира в Instagram с бывшим возлюбленным Сергеем Лазаревым поделилась интересными деталями о воспитании дочери. 48-летняя знаменитость отметила, что для малышки она плохой полицейский, поскольку строит для дочери определенные преграды, а вот Макаров, напротив, многое позволяет. Кудрявцева констатировала, что супруг готов потакать любым прихотям дочери.

«У нас уже шантаж. Папа разрешает ей смотреть мультики и телевизор. Теперь он — Бог и царь. Говорю: «Выключи телевизор». А она: «Нет!». Бежит к папе, потому что он все разрешит. У нас дома начались игры в хорошего-плохого полицейского. Я, естественно, плохой», — сказала звезда телеканала «НТВ».

Между тем Лазарев указал, что не стоит потакать любым капризам ребенка. По его мнению, такими темпами ребенок начнет манипулировать родителями. При этом сам артист признал, что его сын Никита порой устраивает сцены с истериками.

Раньше у Кудрявцевой и Лазарева был роман, однако до свадьбы дело не дошло. Телеведущая вышла замуж за Макарова и родила ему дочь в 2018 году. У Лазарева подрастают двое детей — Никита и Анна, имя матери своих чад артист держит в секрете.