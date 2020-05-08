На Украине потребовали штрафовать за термин «Великая Отечественная война»

Киев, 8 мая. На Украине должны преследоваться те, кто на телевидении использует понятие «Великая Отечественная война», заявил экс-депутат Верховной рады, бывший участник карательной операции против Донбасса Игорь Лапин. По его словам, юридической составляющей этой меры станет закон о декоммунизации, за который проголосовал парламент при бывшем президенте Петре Порошенко.

«И тезисы «Великая Отечественная война» — это тезисы, которые фактически попадают под действие этого закона, потому что они являются пропагандой тоталитарного режима», — добавил депутат.

В эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» он подчеркнул, что за использование этого словосочетания «должна идти ответственность».

«Эта ответственность должна идти не только в отношении тех людей, которые это говорят, а и относительно тех СМИ, тех телеканалов, которые дают возможность эти тезисы, эти нарративы впихивать нам в головы украинцев», — заявил Лапин.

Так называемый закон о декоммунизации был принят на Украине в 2015 году. В соответствии с ним был переименован целый ряд городов, улиц и площадей. Прикрываясь законом о декоммунизации, украинские радикалы регулярно оскверняют и сносят памятники советским воинам, освободившим народ от фашистских захватчиков. Так, украинские дайверы утопили бюст Владимира Ленина в Новониколаевском карьере.

Более того, разработчики 4A Games при создании игры Metro Exodus по мотивам книг Дмитрия Глуховского «Метро» включили в игру награждение за декоммунизацию. Игрок получает миссию на уровне «Тайга» уничтожить памятник Ленину.