Постаревший Андрей Губин рассказал о состоянии своего здоровья

Москва, 8 мая. Популярный в прошлом российский певец Андрей Губин, который уже давно ушел со сцены и предпочитает вести уединенный образ жизни, решил спустя годы обратиться к прессе и рассказать о своем состоянии здоровья.

Поводом стали появившиеся в Сети снимки артиста, сделанные во время празднования его 46-летия. На фото Андрей Губин выглядит уставшим и заметно постаревшим. Многие поклонники артиста неоднократно отмечали, что он даже после 30 лет выглядел как юноша.

«Да я страшный как черт», — заявил Губин, отметив, что старается регулярно заниматься спортом.

По словам певца, регулярные физические нагрузки позволяют ему «тестировать» состояние своего здоровья. Андрей Губин подчеркнул, что не все так плохо с его здоровьем. Артист заметил, что в неделю проезжает около ста тысяч километров на велосипеде.

«Чувствую себя лучше, чем выгляжу», — добавил исполнитель.

Эстрадный поп-музыкант, певец, композитор Андрей Губин ранее признался, что он уже несколько лет борется с серьезными проблемами со здоровьем. Его длительное время беспокоит неврологическое заболевание, вызывающее сильные спазмы мышц глаз и лица. По словам исполнителя, в последнее время он предпочитает не выходить на публику, потому что «болячки преобладают в жизни».