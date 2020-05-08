Иммунолог Жемчугов объяснил, как правильно носить маску весной

Москва, 8 мая. Специалисты объяснили, как правильно носить защитные маски в весенний период, когда они быстро становятся сырыми из-за дождей. Об этом рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Жемчугов посоветовал россиянам брать с собой запасную маску, выходя из дома. Он отметил, что если маска стала влажной или вы сильно чихнули, то лучше заменить ее на другую, передает телеканал «360».

«Лучше иметь одну или две запасные маски. Если намокла от дождя, то лучше тоже поменять. Также на улице, когда идет дождь, вы вполне можете снять и спрятать маску», — пояснил врач-иммунолог.

Он подчеркнул, что не нужно пытаться высушить намокшую маску, а просто выбросить ее. Также он не рекомендует стирать самодельные маски из марли. Лучше всего обработать ее утюгом с паром.

Напомним, что ношение медицинской маски и соблюдение режима самоизоляции являются сейчас наиболее эффективными способами защиты от опасной коронавирусной инфекции. Кроме того, с 12 мая в Москве и области использование маски в общественных местах станет обязательным.

За сутки в РФ выявили 10699 новых случаев коронавируса. Отмечается, что 48,9% новых инфицированных не имели клинических проявлений болезни. Поправились 2805 пациентов, 98 скончались.