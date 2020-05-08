Ученые назвали главную причину распространения COVID-19

Москва, 8 мая. Путешествия стали основной причиной быстрого распространения коронавирусной инфекции в мире. К такому выводу пришли ученые из Федерального университета Баии в Бразилии.

По мнению исследователей, более восприимчивыми к эпидемии стали страны с самыми загруженными аэропортами. Так, например, США и Великобритания входят в тройку государств с наибольшим объемом авиаперевозок, теперь в этих странах наблюдается высокая смертность от COVID-19.

С другой стороны, именно те страны, которые вовремя закрыли воздушные ворота, успешнее всего борются с распространением инфекции. Таким образом, по мнению бразильских ученых, ограничение передвижения и изоляция путешественников являются наиболее эффективным решением в глобальном масштабе, передает телеканал «360».

Еще одно заключение южноамериканских экспертов говорит о том, что климат мало влияет на развитие эпидемии. Данный вывод опровергает мнения о чувствительности вируса SARS-CoV-2 к высоким температурам и влажности.

На данный момент, в мире выявлено более 3,8 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами пневмонии нового типа уже стали свыше 269 тысяч человек.