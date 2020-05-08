Госдума рассмотрит проекты о помощи гражданам в период коронавируса

Москва, 8 мая. Законопроекты о помощи гражданам и бизнесу во время эпидемии COVID-19 будут рассмотрены Госдумой на следующей неделе. Об этом заявил спикер палаты Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы достаточно подробно обсудили, как будет строиться работа во вторник, среду и в четверг. И в этой связи могу сказать, что приоритет, как и прежде, отдали законопроектам, которые должны помогать нашим гражданам в ситуации с коронавирусом, когда надо помогать предприятиям», — сообщил он.

Володин пояснил, что речь идет об инициативах, которые предполагают передачу полномочий кабмину, чтобы более эффективно и оперативно оказывать помощь российских регионам. Спикер также выразил надежду на то, что эти законопроекты будут приняты.

«Также мы обсуждали вопросы, которые связаны с внесением изменений в законодательство, предусматривающие оказание помощи бизнесу. Речь идет о выдаче кредитов, о поддержке предприятий. Конечно, все эти вопросы будут в первоочередном порядке рассмотрены», — сказал он.

Володин рассказал, что в работе над проектами законов, несмотря на майские праздники, задействованы 12 думских комитетов. По его словам, это нужно для того, чтобы уже 12 мая на пленарном заседании такие предложения были рассмотрены депутатами.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 187 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1723 летальных исхода, выздоровели 26608 человек.