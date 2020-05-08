США не хотели возвращать Нигерии деньги, похищенные бывшим диктатором Сани Абачей

Вашингтон, 8 мая. США и власти британского острова Джерси передали Нигерии 311 млн долларов из предполагаемых похищенных средств бывшего военного правителя страны генерала Сани Абачи.

Судебный процесс по возвращению активов начался еще в 2014 году, в то время как дипломатический процесс, который привел к подписанию соглашения о возврате активов, начался только в 2018 году.

Соглашение было подписано 3 февраля 2020 года правительствами Нигерии, Соединенных Штатов и Бейливиком Джерси. По словам министра юстиции Нигерии, соглашение основано на международном праве и мерах сотрудничества, которые регулируют процедуры репатриации, передачи, распоряжения и управления активами.

Однако в марте 2020 года появились сообщения о том, что правительство Соединенных Штатов затягивает процесс репатриации средств с британского острова Джерси.

Несмотря на то, что денежные средства принадлежат нигерийскому народу, США и власти британского Джерси посчитали, что они вправе ими распоряжаться. Западные партнеры поставили нигерийцам условие, что деньги будут возвращены только в том случае, если правительство Нигерии направит их на инфраструктурные проекты.

Генерал Абача правил Нигерией с 1993 года до своей смерти в 1998 году. За все время правления диктатор украл около 5 млрд долларов.