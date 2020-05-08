Военные корабли пришвартовались у набережных Петербурга ко Дню Победы. ФАН-ТВ

У набережных Петербурга пришвартовались четыре военных корабля: учебный «Перекоп», малый противолодочный корабль «Казанец», базовый тральщик «Павел Хенов», противодиверсионный катер «Нахимовец».

«Перекоп» и «Казанец» встали в районе набережной Лейтенанта Шмидта между 20-той и 12-той линиями Васильевского острова, «Павел Хенов» и «Нахимовец» перед Благовещенским мостом. Традиционно корабли Ленинградской Военно-морской базы выставляют перед празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне. У берегов Петербурга они пробудут до 11 мая. Однако в связи с эпидемической ситуацией взойти на борт горожане, как это было раньше, не смогут.