Французский последователь де Голля призвал Россию занять ведущее место в мире

Российская Федерация должна играть ведущую роль в системе международных отношений, тогда как дикий атлантизм, исповедуемый элитами ряда стран Запада, не способствует установлению мира на Евразийском континенте. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил французский эссеист, политический деятель, представитель правоцентристской голлистской партии «Республиканцы» Жером Беснар (Jérôme Besnard).

С 2017 года Беснар является региональным делегатом в Нормандии от движения Oser La France.

Опровергая расхожий стереотип о русофобии всех без исключения западных политиков, Беснар выступает за укрепление связей европейских государств с Россией. Несмотря на популярный в Евросоюзе курс на пересмотр истории Второй мировой войны, собеседник ФАН в преддверии 75-летия Великой Победы открыто заявляет о недопустимости такого рода тенденций.

Коронавирус вскрыл пороки либерализма

— Господин Беснар, расскажите немного о себе и о том, как вы начали заниматься общественной и политической деятельностью? Каких политических взглядов вы придерживаетесь?

— Участвовать в политике я начал в конце 1990-х годов — в то время я еще учился в лицее. Постоянно участвовал в защите французского национального суверенитета, выступал против западных интервенций в Сербию и в Ирак. Следуя семейной традиции, стал сторонником идей Шарля де Голля. На президентских выборах 2017 года я руководил кампанией Франсуа Фийона, консервативного кандидата из голлистской партии. Он собрал голоса 20% французов. Кроме того, с 2014 года я являюсь муниципальным чиновником в нормандском городе Мон-Сент-Эньян с населением около 20 тысяч человек.

— Бывали ли вы когда-нибудь в России?

— К сожалению, я еще никогда не был в вашей стране, но часто посещаю Российский центр науки и культуры в Париже. Много моих друзей живут в России или состоят в браке с россиянами.

— Как вы относитесь к нашей стране в контексте мировых политических процессов? Как бы вы охарактеризовали сегодняшние отношения между Россией и Францией? Какими бы вы хотели видеть эти отношения и что для этого необходимо сделать?

— Россия — одна из ведущих мировых держав, она должна играть центральную роль в балансе сил мировой политики. Наши отношения могли бы быть лучше, но французская интеллигенция, находясь под влиянием атлантизма, неустанно критикует российскую власть. Очевидно, что наши страны имеют все основания для более глубокого сотрудничества. Я считаю диалог и культурный обмен фундаментальной основой для укрепления наших связей и понимания друг друга.

— Что вы думаете о пандемии коронавируса в мире? Некоторые эксперты в России считают, что американские элиты используют эпидемию для решения накопившихся экономических и политических проблем. Согласны ли вы с таким мнением?

— Пандемия коронавируса выявила пороки либеральной идеологии, которая приводит к ослаблению государственной мощи в пользу частных интересов. Эпидемия показала серьезные проблемы, связанные с отсутствием у французских властей необходимого уровня стратегического мышления. Пробуждение будет жестким, но, возможно, спасительным для нашего народа.

Похвала границам

— Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал мировое сообщество объединить усилия в борьбе с пандемией, но на деле мы видим обратное: государства ЕС отделяются границами и не оказывают какой-либо значительной поддержки друг другу. Как вы это видите из Франции?

— Генерал де Голль назвал ООН «непонятной штуковиной», и он не ошибся. Европейский союз, который не является ни единой нацией, ни единым народом, уже давно распался на сторонников «германского видения» и противостоящую им группу средиземноморских стран. Германия, Нидерланды и скандинавские страны не желают платить за Испанию, Грецию или Италию, даже соглашаясь, что наша цивилизация — наследница Афин и Рима. Франция пытается объединить оба этих лагеря...

— Каковы перспективы ЕС после коронавируса? Политики в России считают, что после ухода пандемии мир уже не будет прежним, в особенности Европа.

— Кризис, вызванный коронавирусом, заставляет нас увидеть дефекты либеральной глобализации и согласиться с французским философом Режи Дебре, который ввел понятие «похвала границам». Границы не должны быть стерты, потому что они являются основными чертами нашего мира и завтрашнего дня. Думать о будущем — значит прежде всего понимать эволюцию разных менталитетов, которые влияют на демографическую динамику в мире. Наше отношение к смерти, к традициями и передаче опыта определит будущую политическую повестку и экономические отношения планеты.

— Каков ваш прогноз мировой экономической, политической и гуманитарной ситуации в ближайшие годы?

— Я не сделаю революционных открытий, сказав, что в будущем основой мировой экономики и политики станут взаимоотношения Америки и Китая, которые оба имеют стремление к мировому господству. Их военное и экономическое противостояние будет сопровождаться серьезными последствиями — вплоть до научных свершений и изменения климата на Земле. Помимо этого, к большим демографическим проблемам, связанным с миграцией, приведет возрождение ислама в арабском и тюркском мире, а также в Индии.

Антироссийские санкции вредят Франции

— Вернемся к России. В чем, по-вашему, заключается роль нашей страны на Евразийском континенте в контексте происходящих изменений?

— Историческое призвание России, как и Франции, заключается в том, чтобы сбалансировать имперские амбиции Пекина и Вашингтона.

— Что ждет западные санкции, введенные против России?

— Безусловно, эти идеологически обусловленные санкции вредят экономическим интересам Франции. Необходимо надеяться на то, что в ближайшие годы мы сможем вернуться к нормальному культурному и экономическому сотрудничеству при имеющейся географической и культурно-цивилизационной близости наших стран.

— Приближается 9 мая. Как вы относитесь к попыткам фальсификации истории, в том числе к стремлению пересмотра роли СССР в победе над Германией, а также к сносу памятников советским воинам в странах Восточной Европы?

— Скажу очевидные вещи: без СССР победы над нацистской Германией не было бы. И безусловно, нужно уважать памятники погибшим советским воинам в странах Восточной Европы. Сегодня, 75 лет спустя, недопустимо, руководствуясь политическими мотивами, переписывать историю. Одна из важнейших геополитических задач на ближайшее время — урегулирование отношений между Восточной Европой и Россией. Очевидно, что дикий атлантизм, исповедуемый в качестве государственной идеологии некоторыми государствами, не способствует решению проблем на континенте.

— Расскажите немного о своей творческой деятельности. Какие свои работы вы порекомендовали бы россиянам?

— Моя последняя книга «Мнимое право», вышедшая в 2018 году в издательстве Cerf, описывает повторяющиеся вот уже два века ошибки стабильной консервативной политической власти. Кроме того, я советую россиянам ознакомиться с трудами французских мыслителей-традиционалистов и революционеров-консерваторов второй половины XX века: историка Филиппа Арьеса, философов Пьера Бутанга, Жака Эллюля и Рене Жирара.