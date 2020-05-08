Более 90% россиян назвали День Победы общим праздником

Москва, 8 мая. Россияне будут чествовать ветеранов Великой Отечественной войны и отмечать День Победы даже в дистанционном формате. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Так, 93% респондентов заявили, что День Победы — общий праздник для всех россиян. Мнения о том, что это праздник только ветеранов, придерживаются лишь 6%.

Также 94% опрошенных заявили, что необходимо транслировать «Минуту молчания», которая пройдет в память о погибших во время войны 9 Мая, в эфире основных теле- и радиоканалов.

Кроме того, 84% россиян уверены, что поздравить ветеранов по телефону можно силами волонтеров и работников социальных служб. Акцию «Бессмертный полк», по мнению 82% россиян, обязательно нужно проводить и транслировать.

79% граждан заявили, что следует провести акцию «Письмо победы» и поздравить ветеранов от лица школьников и студентов. Отмечается, что 78% высказывают уверенность в том, что нужно организовать коллективную видеосвязь ветеранов с однополчанами и друзьями из разных стран мира.

75% респондентов поддержали проведение 9 Мая акции «Мечта победителей».