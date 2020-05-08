Путин рассказал о главном качестве народов России

Москва, 8 мая. Умение не жалеть себя, если этого требуют обстоятельства, — в крови у народов России, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телерадиокомпании «Мир».

По словам главы государства, сегодня часто задаются вопросом о том, как нынешнее поколение должно было бы себя вести в условиях какой-то критической ситуации. Как отметил Путин, перед его глазами стоят примеры героизма советских военных в Афганистане, десантников Псковской дивизии, которые совершили подвиг в таких условиях, которые казались бы невозможными для сегодняшних дней.

«Совсем молодые ребята, 19-20 лет, 21 год. Но они оказались достойными тех защитников нашей Родины, которые встали грудью на ее защиту в 1941 году. Поэтому я думаю, что это, на самом деле, в крови у народов России — не жалеть себя, если того требуют обстоятельства», — сказал президент Российской Федерации в интервью телерадиокомпании «Мир 24».

Российский лидер также рассказал о своем отце, который добровольцем ушел на фронт во время Великой Отечественной войны, хотя у него была так называемая бронь, то есть его не призывали в действующую армию. По словам Путина, так поступали миллионы человек.

«Он был один из них, в числе этих миллионов. Людьми двигало чувство любви к Родине, необходимость защитить свою семью, своих близких и свое Отечество», — констатировал Путин.

Ранее ветеран Великой Отечественной войны Саяра Саляева рассказала в интервью Федеральному агентству новостей о работе военных медиков в годы войны.