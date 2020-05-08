Торговля людьми в Ливии не прекратится даже с учетом сделок с Европой

Сделка между Италией и этническими общинами на юге Ливии не остановит торговлю людьми в североафриканском регионе. Такое мнение выразил один из контрабандистов в интервью изданию The Local.

Напомним, в апреле Италия заключила сделку с этническими общинами Тубу, Туарегов, Ауляд Сулейман, которые доминируют в «контрабандном кольце» в Ливии. Согласно условиям сделки, был создан некий пограничный патруль в целях остановки потока мигрантов. Иными словами, итальянцы платят торговцам людьми и контрабандистам, чтобы они не занимались своим бизнесом в регионах Ливии, контролируемых так называемым Правительством национального согласия (ПНС).

Что-то подобное на официальном уровне пыталась провернуть Мальта — ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о попытках мальтийских властей решить свой миграционный кризис руками Евросоюза, предложивших ЕС вложить 100 миллионов евро в гуманитарную миссию в Ливии по удержанию мигрантов в стране. Однако плану так и не суждено было осуществиться — очевидно, свою роль сыграли показания экс-чиновника правительства Мальты Невилла Гафа, поведавшего о тайных соглашениях между мальтийским правительством и ПНС Ливии. По словам Гафа, он был ответственным за связь с Береговой охраной ПНС, а правительство Мальты подписало с боевиками контракт. Напомним, преступники Береговой охраны числятся в ряде докладов ООН как контрабандисты и работорговцы, которые незаконно удерживают людей в неофициальных тюрьмах, где мигранты подвергаются пыткам и сексуальному насилию.

Контрабандистка из южной части Ливии по имени Эсса, 28-летняя жительница Ливии из общины Тубу, зарабатывает тем, что проводит отчаявшихся мигрантов, спасающихся от насилия и нищеты в южный ливийский город Сабха из Нигера. Это первая остановка на «популярном маршруте» африканцев, который приближает их к Европе. Однако этот «бизнес» сейчас терпит убытки — по данным МЕТЕ, организации, оказывающей помощь беженцам на побережье Сицилии, число африканских мигрантов, прибывших в Италию в июле, было в два раза меньше по сравнению с прошлогодними показателями. Однако, по мнению Эссы, такой «спад» будет недолгим.

«Даже Соединенные Штаты, большая держава, не могут защитить свою границу с Мексикой. И граница Мексики с США меньше. Границы Ливии очень и очень огромны», — говорит Эсса.

В интервью The Local 31-летний сенегалец Хасан, оставивший жену и двух маленьких детей, заплатил контрабандистам 1 250 евро, чтобы добраться до Сабхи. Там он живет на складе и работает на стройке, чтобы собрать достаточное количество средств на отплытие в Италию и вернуть деньги жене.

«Я знаю, что это опасно, — говорит Хасан, — но я много лет думал о поездке в Европу».

Вернувшись в родной город Колах республики Сенегал, Хасан подрабатывал как мог, начиная с работы продавца в магазине и заканчивая выпасом овец. Тем не менее это не могло покрыть расходов на содержание семьи. Кроме того, как и многие африканцы к югу от Сахары, Хасан подвергался преследованиям и физическому насилию со стороны контрабандистов.

«Они думают, что найдут работу в Ливии, но потом узнают, что контрабандист, который привез их в Ливию, уже продал их другому человеку. Человек, который их покупает, ловит их и просит у них деньги. Если они скажут, что у них нет денег, их попросят позвонить их семьям. Мигрантов избивают и подвергают пыткам. Вернувшиеся домой семьи отчаянно продают свои дома, машины и даже животных, чтобы спасти своих детей от этих мафиозных группировок. И это не конец кошмара, потому что, если их поймают, весь процесс начинается снова», — утверждает тунисский доктор из организации «Врачи без границ» Рем Бураруй. Он лечил мигрантов, работая в рамках гуманитарной спасательной миссии.

Его слова нашли подтверждение в том, что Хасан боялся говорить, кто его избил. Но круг контрабандистов очень узкий, а ему все еще нужно отправиться на север.

По данным Missing Migrants, организации, которая отслеживает гибель людей на миграционных маршрутах, по меньшей мере 2 542 человека погибли, пытаясь пересечь Средиземное море из Северной Африки или Ближнего Востока только в 2017 году.

При этом другие страны по-прежнему придерживаются политики «лучше заплатить преступникам и удержать мигрантов в их странах, чем наводнить свои территории голодными ртами».