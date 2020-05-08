Путин назвал бредом попытки переложить вину за Вторую мировую войну на СССР

Москва, 8 мая. Попытки обвинить Советский Союз в подготовке и развязывании Второй мировой войны являются бредом, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Кто на кого напал 22 июня сорок перового года?! Мы на Германию напали или Германия на нас? Что за бред?!» — сказал глава государства в фильме Андрея Кондрашова «Война за память» в эфире «России 1».

Напомним, искажением истории Второй мировой войны занимаются и США, и страны ЕС. Делается это с целью лишить Россию как правопреемника СССР статуса державы-победительницы.

В декабре прошлого года Путин на встрече с лидерами стран СНГ, обратил внимание, что европейские страны сознательно замалчивают и искажают правду и факты о Второй мировой войне для перекладывания вины с нацистов на коммунистов.

По мнению главы государства, западные политики и прочие деятели делают это, чтобы скрыть неудобные моменты собственной истории. Тогда Путин также напомнил, что именно фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня — на Советский Союз.

Тогда же глава государства с возмущением заявил о том, что сейчас в Европе оскверняют могилы советских воинов, людей, которые погибли, освобождая эти города от нацистов. Те, кто это делает, по словам Путина, пытаются скрыть факты фактического сговора с Гитлером некоторых руководителей своих европейских стран.