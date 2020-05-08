Сирия, 8 мая. Террористы ИГ1 подожгли территорию нефтяного поля Ас-Сейджан в Дейр-эз-Зоре. Автомобиль SDF**** наехал на ребенка в Ракке. Междоусобные стычки протурецких боевиков разгорелись в Африне, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Ахрар аш-Шаркыя»: вступила в междоусобную борьбу с группировкой «Аль-Джабхат аш-Шамия» в Африне.

«Исламское государство»1: обвиняется в поджоге нефтяного поля Ас-Сейджан в Дейр-эз-Зоре; подорвало несколько опор линий электропередач в провинциях Ниневия и Киркук в Ираке.

Курдские вооруженные группировки: сбили ребенка в окрестностях города Ракка.

ВС Турции и протурецкие силы: обстреливают позиции курдских боевиков в северо-западной части Ракки.

Российская военная полиция: провела патрулирование местности на северо-востоке Алеппо совместно с ВС Турции.

«Хашд Шааби» (Силы народной мобилизации): понесли потери в результате нападения террористов в иракском Киркуке.

Провинция Алеппо

На северо-западе провинции вспыхнули вооруженные столкновения между протурецкими боевиками. В борьбу вступили члены группировок «Ахрар аш-Шаркыя» и «Аль-Джабхат аш-Шамия», передает на своей странице в сети Telegram военный источник (rybar). По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), боевики перекрыли дороги в городе Африн и жгли покрышки. Во время стычек стрельба велась в том числе и по жилым домам. О возможных жертвах среди гражданских лиц пока ничего неизвестно. Однако сообщается о большом количестве раненых среди союзников Турции. Поводом для начала междоусобного противостояния послужила попытка ареста одного из полевых командиров «Аль-Джабхат аш-Шамии» членами «Ахрар аш-Шаркыя». Последние направили к Африну подкрепления, дабы завладеть преимуществом.

Поступила информация о проведении совместного патрулирования Турции и РФ в районе города Кобани на северо-востоке региона. Прикрытие объединенным отрядам с воздуха обеспечивали вертолеты Ми-8 и Ми-35 российских ВКС. Напомним, мониторинг обстановки на сирийско-турецкой границе осуществляется в рамках меморандума о взаимопонимании Турции и РФ от 22 октября прошлого года.

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке провинции в районах, занимаемых «Демократическими силами Сирии» (SDF), произошла очередная вылазка террористов «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность в составе «спящих ячеек». Как передает Telegram-канал (rybar), боевики осуществили поджог на территории нефтяного поля Ас-Сейджан, которое располагается неподалеку от месторождения Аль-Омар. О последствиях вспыхнувшего пожара пока не сообщалось.

Провинция Ракка

Союзные Анкаре бандформирования вновь прибегли к обстрелам на северо-западе Ракки. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (huseyinbozan), артиллерия «Сирийской национальной армии» открыла огонь по укрепрайонам курдских боевиков к западу от Тель-Абьяда. Утверждается, что удары пришлись по военным объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) или Отрядов народной самообороны (YPG).

Между тем произошло ДТП в пригороде административного центра провинции. Информационный портал Al Nour передает, что автомобиль «Демократических сил Сирии» (SDF) наехал на ребенка, в результате чего тот скончался на месте.

Ирак

В провинциях Ниневия и Киркук продолжаются вылазки подпольных групп «Исламского государства». Согласно информации военного источника в сети Telegram (rybar), террористы подорвали несколько опор линий электропередач, что привело к проблемам с поставкой электроэнергии в жилые дома. Кроме того, из-за этого была прервана эксплуатация магистрального нефтепровода.

Также джихадисты подозреваются в нападении на отряд Сил народной мобилизации в Киркуке. Как передает Twitter-канал (CalibreObscura), террористы уничтожили автомобиль ополченцев «Хашд Шааби» и убили четверых из них. Кроме того, боевики захватили несколько единиц военной техники. Никаких подробностей о месте произошедшего пока не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.