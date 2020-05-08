Сирия, 8 мая. Террористы ИГ1 подожгли территорию нефтяного поля Ас-Сейджан в Дейр-эз-Зоре. Автомобиль SDF**** наехал на ребенка в Ракке. Междоусобные стычки протурецких боевиков разгорелись в Африне, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
«Ахрар аш-Шаркыя»: вступила в междоусобную борьбу с группировкой «Аль-Джабхат аш-Шамия» в Африне.
«Исламское государство»1: обвиняется в поджоге нефтяного поля Ас-Сейджан в Дейр-эз-Зоре; подорвало несколько опор линий электропередач в провинциях Ниневия и Киркук в Ираке.
Курдские вооруженные группировки: сбили ребенка в окрестностях города Ракка.
ВС Турции и протурецкие силы: обстреливают позиции курдских боевиков в северо-западной части Ракки.
Российская военная полиция: провела патрулирование местности на северо-востоке Алеппо совместно с ВС Турции.
«Хашд Шааби» (Силы народной мобилизации): понесли потери в результате нападения террористов в иракском Киркуке.
Провинция Алеппо
На северо-западе провинции вспыхнули вооруженные столкновения между протурецкими боевиками. В борьбу вступили члены группировок «Ахрар аш-Шаркыя» и «Аль-Джабхат аш-Шамия», передает на своей странице в сети Telegram военный источник (rybar). По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), боевики перекрыли дороги в городе Африн и жгли покрышки. Во время стычек стрельба велась в том числе и по жилым домам. О возможных жертвах среди гражданских лиц пока ничего неизвестно. Однако сообщается о большом количестве раненых среди союзников Турции. Поводом для начала междоусобного противостояния послужила попытка ареста одного из полевых командиров «Аль-Джабхат аш-Шамии» членами «Ахрар аш-Шаркыя». Последние направили к Африну подкрепления, дабы завладеть преимуществом.
Поступила информация о проведении совместного патрулирования Турции и РФ в районе города Кобани на северо-востоке региона. Прикрытие объединенным отрядам с воздуха обеспечивали вертолеты Ми-8 и Ми-35 российских ВКС. Напомним, мониторинг обстановки на сирийско-турецкой границе осуществляется в рамках меморандума о взаимопонимании Турции и РФ от 22 октября прошлого года.
Провинция Дейр-эз-Зор
На востоке провинции в районах, занимаемых «Демократическими силами Сирии» (SDF), произошла очередная вылазка террористов «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность в составе «спящих ячеек». Как передает Telegram-канал (rybar), боевики осуществили поджог на территории нефтяного поля Ас-Сейджан, которое располагается неподалеку от месторождения Аль-Омар. О последствиях вспыхнувшего пожара пока не сообщалось.
Провинция Ракка
Союзные Анкаре бандформирования вновь прибегли к обстрелам на северо-западе Ракки. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (huseyinbozan), артиллерия «Сирийской национальной армии» открыла огонь по укрепрайонам курдских боевиков к западу от Тель-Абьяда. Утверждается, что удары пришлись по военным объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) или Отрядов народной самообороны (YPG).
Между тем произошло ДТП в пригороде административного центра провинции. Информационный портал Al Nour передает, что автомобиль «Демократических сил Сирии» (SDF) наехал на ребенка, в результате чего тот скончался на месте.
Ирак
В провинциях Ниневия и Киркук продолжаются вылазки подпольных групп «Исламского государства». Согласно информации военного источника в сети Telegram (rybar), террористы подорвали несколько опор линий электропередач, что привело к проблемам с поставкой электроэнергии в жилые дома. Кроме того, из-за этого была прервана эксплуатация магистрального нефтепровода.
Также джихадисты подозреваются в нападении на отряд Сил народной мобилизации в Киркуке. Как передает Twitter-канал (CalibreObscura), террористы уничтожили автомобиль ополченцев «Хашд Шааби» и убили четверых из них. Кроме того, боевики захватили несколько единиц военной техники. Никаких подробностей о месте произошедшего пока не поступало.
1 Организация запрещена на территории РФ.