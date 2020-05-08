На затонувший в Черном море самолет времен ВОВ установили мемориальную табличку. ФАН-ТВ

«Вечная память героям-авиаторам Великой Отечественной войны» — мемориальную табличку с такой надписью установили на затонувший в Черном море самолет времен ВОВ. На ней изображена информация об экипаже и история самолета.

Речь идет о затонувшем советском штурмовике Ил-2. Его обнаружили в августе 2019 года на глубине пятнадцати метров около Новороссийска. Воздушное судно перевернуто, у него нет хвостовой части. Поисковики установили, что самолет сбила немецкая зенитная артиллерия 21 сентября 1943 года. Пилот воздушного судна катапультировался, но установить его личность не удалось. Погибшим в составе экипажа числится воздушный стрелок, младший сержант, уроженец села Гоничи Украинской ССР Яков Андреевич Приймак 1920 года рождения.