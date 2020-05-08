Папарацци сфотографировали Ким Кардашьян в крошечном бикини

Москва, 8 мая. Папарацци сфотографировали звезду реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательницу Ким Кардашьян-Уэст в крошечном бикини.

Отмечается, что снимок был сделан во время изоляции на фоне пандемии коронавируса. Как пишет издание Daily Mail, на кадрах звезда находится на территории пляжного дома в Малибу. Она снимает этот дом для своей семьи: телеведущая живет в нем с мужем Канье Уэстом и четырьмя детьми. Кардашьян запечатлена в купальнике коричневого цвета бренда Hunza G стоимостью 180 долларов, что равно 13,3 тысячи рублей. Ее образ дополняют солнцезащитные очки в тон.

Kim Kardashian Hits the Beach, Shows Off Her INSANE Bikini Bod While Social Distancing pic.twitter.com/o98rOJiGDT — Pinipie (@7billionpie) May 8, 2020

Ранее Ким Кардашьян выложила откровенные фото в купальнике, сделанные в бассейне на берегу океана. Чувственная фотосессия стала подарком Кардашьян ее возлюбленному Канье Уэсту к 14 февраля. На фото звезда предстала в черном купальнике и экстравагантом чокере, позируя в бассейне на фоне бескрайнего океана. Конкретное место съемок осталось неизвестным, Кардашьян не стала сопровождать публикацию меткой геолокации.

Всего за семь часов публикация Кардашьян набрала более 3,7 миллиона лайков. Поклонники актрисы по достоинству оценили ее «горячие» фото и признались, что завидуют Канье Уэсту. В комментариях отметились и некоторые знаменитости.