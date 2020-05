Папарацци сфотографировали Ким Кардашьян в крошечном бикини

Москва, 8 мая. Папарацци сфотографировали звезду реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательницу Ким Кардашьян-Уэст в крошечном бикини.

Отмечается, что снимок был сделан во время изоляции на фоне пандемии коронавируса. Как пишет издание Daily Mail, на кадрах звезда находится на территории пляжного дома в Малибу. Она снимает этот дом для своей семьи: телеведущая живет в нем с мужем Канье Уэстом и четырьмя детьми. Кардашьян запечатлена в купальнике коричневого цвета бренда Hunza G стоимостью 180 долларов, что равно 13,3 тысячи рублей. Ее образ дополняют солнцезащитные очки в тон.

Kim Kardashian Hits the Beach, Shows Off Her INSANE Bikini Bod While Social Distancing pic.twitter.com/o98rOJiGDT