Террористы из «Джебхат ан-Нусры» лечатся в итальянском госпитале в Ливии

Мисурата, 8 мая. Шестеро террористов из «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»1 — деятельность террористической группировки запрещена в РФ) находятся на лечении в итальянском полевом госпитале в Мисурате. Об этом сообщают источники в социальных сетях.

Акканут в Twitter, лояльный Ливийской национальной армии, сообщает, что получившие ранения различной степени тяжести шестеро сирийских наемников «Хайят Тахрир аш-Шам» в настоящее время проходят лечение на итальянской военной базе в Мисурате.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о провокации боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии против ЛНА в Мисурате. Вследствие провокации террористов с применением авиации неподалеку от госпиталя начался пожар. При этом итальянские военнослужащие, находящиеся в городе на территории полевого госпиталя якобы для его защиты, не пострадали.

Отметим, Италия не скрывает присутствия своего военного контингента в регионе и открыто говорит о своих солдатах, находящихся в Мисурате. Тем не менее доказательства присутствия итальянцев в Ливии появились еще раньше — в ноябре 2019 года ПВО ЛНА сбили итальянский беспилотник американского производства MQ-1 Predator. Еще раньше, в сентябре, благодаря сведениям из открытых источников удалось отследить перемещение итальянского судна Grande Gabon, которое перевозило порядка 2 000 автомобилей, 180 БТР, БПЛА и стрелкового оружия для террористов в Мисурату.

1 Организация запрещена на территории РФ.