Стоимость биткоина впервые с февраля преодолела отметку в $10 тысяч

Москва, 8 мая. Стоимость биткоина впервые с 19 февраля превысила психологическую отметку в 10 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно информации на портале CoinMarketCap, самая популярная криптовалюта дорожает на 7,22% (до 9945 долларов). По данным на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance, биткоин растет на 8,43% (до 9918 долларов). В ходе торгов цена криптовалюты достигала отметки в 10,067 тысячи долларов, превысив психологическую отметку в 10 тысяч долларов.

Глава аналитического агентства «БизнесДром», член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков объяснил рост биткоина. По его словам, стоимость криптовалюты растет вслед за другими рисковыми активами.

«Финансовые рынки преодолели шок марта-апреля и двинулись дальше. Катастрофы не случилось, и инвесторы, спрятавшиеся в cash в период жесткой просадки, ищут новые объекты для вложений», — заметил он.

Напомним, Верховный суд РФ признал биткоин средством отмывания денег. По решению суда понятие «криптовалюта» было внесено в постановление по делам об отмывании денег и имущества, приобретенного преступным путем. Таким образом, статьи 174 и 174.1 УК РФ о легализации преступных доходов должны распространяться и на виртуальную валюту.