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ФАН-ТВ
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Аэростаты с огромными плакатами пролетели над Волгоградом. ФАН-ТВ

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Аэростаты пронесли над Волгоградом три огромных плаката: «Родина-мать зовет!» и портреты Иосифа Сталина, маршала Георгия Жукова. В небо воздушные шары поднялись с площадки возле Дворца спорта. К каждому прикрепили десятиметровые баннеры.

Аэростаты пролетели через центр города до Красноармейского района. Акцию организовала администрация города в преддверии 75-той годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Планируется, что 9 Мая воздушные шары запустят вновь. Но это зависит от метеорологических условий.

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