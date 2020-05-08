Аэростаты с огромными плакатами пролетели над Волгоградом. ФАН-ТВ

Аэростаты пронесли над Волгоградом три огромных плаката: «Родина-мать зовет!» и портреты Иосифа Сталина, маршала Георгия Жукова. В небо воздушные шары поднялись с площадки возле Дворца спорта. К каждому прикрепили десятиметровые баннеры.

Аэростаты пролетели через центр города до Красноармейского района. Акцию организовала администрация города в преддверии 75-той годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Планируется, что 9 Мая воздушные шары запустят вновь. Но это зависит от метеорологических условий.