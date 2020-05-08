Голикова поручила создать для бездомных дополнительные места в приютах на время пандемии

Москва, 8 мая. Региональные власти должны в кратчайшие сроки подготовить в городах с населением свыше одного миллиона человек дополнительные места в приютах для бездомных. Соответствующее распоряжение дала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, следует из протокола заседания совета при кабмине по вопросам попечительства в социальной сфере.

Зампред правительства также поручила Минтруду, Минздраву, МВД и Роспотребнадзору оценить возможность проживания бездомных в госцентрах без требования документов.

«Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ в кратчайшие сроки проработать вопрос о создании во всех городах с населением свыше 1 млн человек дополнительных мест в приютах для людей без определенного места жительства на период распространения новой коронавирусной инфекции», — отмечается в документе.

Общественные силы уже положительно встретили инициативу Голиковой, поскольку бездомным негде самоизолироваться на время эпидемии, кроме того, среди них много пожилых людей, которые входят в зону риска.