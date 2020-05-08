«Совкомбанк» опроверг информацию о коронавирусе у Бродского

Москва, 8 мая. Представители «Совкомбанка» опровергли информацию о том, что у президента кредитной организации Ильи Бродского была выявлена опасная коронавирусная инфекция. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сообщения о том, что тесты Бродского на коронавирус дали положительный результат, появились ранее в некоторых Telegram-каналах. В банке заявили, что данная информация не соответствует действительности.

Илья Бродский с 1998 года являлся президентом и председателем правления «Росевробанка», который в 2018 году совершил слияние с «Совкомбанком», где Бродский так же занял пост его президента.