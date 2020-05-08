ЗРК С-500 станет «костью в горле» потенциального противника России

Появление зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-500 в составе вооружений российской армии позволит усилить «густоту» противовоздушной обороны России. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил журналу «Национальная оборона», что первые системы ПВО С-500 должны поступить в Вооруженные силы России в 2021 году. Он добавил, что серийная поставка систем запланирована на 2025 год.

«Завершение государственных испытаний и передача системы Вооруженным силам запланирована в 2021 году», — сказал замминистра (цитата по РИА Новости).

Криворучко добавил, что в настоящее время ведутся предварительные испытания системы.

Виктор Баранец объясняет, что С-500 усилит систему противоракетной обороны страны, но ни один комплекс без сочетания с другими вооружениями не обеспечивает какого-либо превосходства НАТО над РФ и наоборот.

«Нельзя забывать, что С-500 является зенитно-ракетным комплексом, что означает наличие у него возможностей сбивать самолеты и ракеты. Появление С-500 на наших западных рубежах, безусловно, значительно усилит защиту наших войск и стратегических объектов от ракетных или авиационных нападений противника», — заявил Баранец в комментарии ФАН.

У зенитно-ракетного комплекса есть уникальные тактико-технические особенности, которых нет ни у одной другой российской или зарубежной системы ПВО.

«Он дальше всех обнаруживает цель – за 600 км, и дальше всех от объекта поражает ее – на дальности до 400 км. Если касаться баллистических ракет противника, то этот комплекс способен сбивать их на очень серьезных высотах – до 150 км. У С-500 есть огромное количество новаций, которые не присущи его предшественнику, начиная с С-70, С-200, С-300», — отметил Баранец.

Если системы С-500 появятся в Калининградской или Ленинградской областях, то есть на западном стратегическом направлении, то для противника это будет как «кость в горле», убежден военный эксперт.

«Но это также не значит, что С-500 будет стоять в 100 метрах от государственной границы России. Зачем выставлять такое дорогостоящее и эффективное оружие как в тире на расстрел противника. Он, конечно, будет замаскирован далеко в тылах наших войск, но в случае нападения этот противоракетный зонтик у нашей армии будет намного эффективнее. Помимо С-500 у нас еще есть С-300, С-350 и ЗРК «Бук». Таким образом, густота противовоздушной обороны у России с появлением С-500 значительно возрастет», — добавил Баранец.

ЗРК С-500 под названием «Прометей» был разработан концерном «Алмаз-Антей». Основной задачей комплекса является борьба с баллистическими ракетами средней дальности, уничтожение гиперзвуковых крылатых ракет, самолетов и БПЛА как обычных высотных, так и гиперзвуковых ракет со скоростью 5 M и выше, а также уничтожение низкоорбитальных спутников.

Среди особенностей данной системы ПВО значится использование многоканального комплекса обнаружения и сопровождения целей, а также достаточно широкого арсенала разнообразных зенитных управляемых ракет и противоракет, оснащенных активной радиолокационной головкой самонаведения.

«Прометей» способен обнаруживать цели до 800 км. Боевой радиус поражения объектов противника равен 600 км. Максимальная высота поражения цели новым ЗРК обозначена — 200 км. Кроме того, считается, что «Прометей» способен обнаружить и одновременно поразить до 10 баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 км/с.