Ученые установили связь между проявлениями коронавируса и местом рождения

Владивосток, 8 мая. Ученые установили связь между проявлениями коронавирусной инфекции и местом рождения. Оказалось, что жители Дальнего Востока могут реже жаловаться на симптомы COVID-19, чем жители других регионов РФ.

К такому выводу специалисты пришли, изучив несколько сотен случаев болезни военнослужащих, у которых был выявлен коронавирус на территории Дальневосточного федерального округа. Среди них были призывники из ДФО, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также из европейской части России.

В ходе изучения данных заболевших ученые выявили 13 самых типичных признаков, характерных для пневмонии, а затем попросили пациентов оценить их выраженность у себя. Самые высокие оценки поставили молодые люди из европейской части России. На втором месте оказались призывники из Урала и Сибири, а на третьем — уроженцы Дальнего Востока.

Авторы исследования обратили внимание, что в случае коронавируса разница в ощущениях может быть опасной, потому что состояние может дойти до критического за считаные часы, пишет газета «Известия».

Такие показатели вдвойне интересны, учитывая близость Дальнего Востока к Китаю, где изначально произошла вспышка коронавируса. В апреле власти КНР заявили, что победили эпидемию и все новые случаи заражения являются привозными. В связи с этим, по данным «Дейты», власти китайской провинции Хэйлунцзян мобилизовали более 2,8 тыс. человек для охраны границы с Россией, чтобы не допустить незаконного проникновения на территорию страны. При этом российские пограничники не фиксируют попыток незаконного перехода границы со стороны РФ.