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Корнилов обвинил Киев в очередном обстреле Донбасса «под шумок пандемии»

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Корнилов обвинил Киев в очередном обстреле Донбасса «под шумок пандемии»
Государственные секретари Соединенных Штатов не упускают возможности похвалить на публику тех представителей иностранных государств на международной арене, которые из кожи вон лезут, лишь бы угодить своим американским хозяевам. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Так собеседник ФАН прокомментировал новость о том, что Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили усилия Киева по дипломатическому урегулированию «подогреваемого Россией конфликта в украинском регионе Донбасс», а также итоги прошедшей 30 апреля по видеоконференцсвязи встречи в «нормандском формате» (с участием России, Украины, Германии и Франции). Американский деятель выразил крайнее одобрение украинской дипломатии.

«В этом нет ничего удивительного — Киев все еще ведет нужную Вашингтону политику, — считает Корнилов. — Например, продолжает разогревать конфликт в Донбассе, но при этом официально от выполнения Минских соглашений не отказывается, что американцам очень даже на руку. Что, собственно, и произошло на этих переговорах 30 апреля: Украина всем дала понять, что документ, который столь долго был ориентиром для всех участников «нормандского формата», не играет для нее ровно никакой роли».

Корнилов обвинил Киев в очередном обстреле Донбасса «под шумок пандемии»

Политолога возмутили слова Помпео, который осудил Россию и «ее подручных» за попытки использовать пандемию коронавируса «для распространения дезинформации» и ограничения передвижения представителей гуманитарных организаций наблюдателей ОБСЕ на юго-востоке Украины. По словам эксперта, как раз таки Киев делает все от него зависящее, чтобы замолчать правду о своих преступлениях в зоне конфликта.

«Меры, связанные с карантином на линии соприкосновения с Донбассом, первые ввели именно украинские власти — не ДНР, не ЛНР и уж тем более не Россия, — сказал собеседник ФАН. — Но я бы очень сейчас хотел, чтобы миссия ОБСЕ присутствовала в тех горячих точках, что создал Киев.

Воспользовавшись шумихой вокруг пандемии, ВСУ принялись поливать Донбасс тяжелыми снарядами: результатом стали чуть ли не ежедневные сообщения о ранениях детей. Например, 7 мая на юге ДНР произошел варварский обстрел, и теперь двое маленьких ребятишек находятся в критическом состоянии».

По словам Корнилова, если бы ОБСЕ не снизили свою наблюдательную активность, всего этого могло бы и не произойти. Он призвал организацию срочно возобновить свою деятельность, иначе Украина «под шумок» инициирует новые обстрелы, которые унесут множество человеческих жизней.

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