Российские банки не стали открывать счета удаленно

Москва, 8 мая. Крупнейшие банки через месяц после разрешения российского Центробанка открывать банковские счета удаленно так и не начали оказывать эту услугу.

Как считают эксперты, банки могли бы пойти навстречу клиентам в пересмотре требований по идентификации. Специалисты подчеркнули, что банки испугались наказаний за нарушение антиотмывочного законодательства.

По данным издания РБК, ранее регулятор пообещал с 6 апреля по 1 июля не наказывать финансовые организации за неисполнение нормативов. Эти нормативы подразумевают обязательное присутствие физических лиц при открытии счета.

Ранее сообщалось, что Центробанк РФ прогнозирует, что в июне в России уже будут смягчены ограничения, введенные на фоне распространения коронавируса, следует из доклада регулятора о денежно-кредитной политике.

Напомним, что в рамках борьбы с коронавирусом власти РФ объявили неделю с 30 марта нерабочей. С тех пор период нерабочих дней был продлен на весь апрель, а затем и до 11 мая включительно. Как отмечается в докладе Банка России, в таких условиях динамика российской экономики в этом году будет повторять траекторию мировой экономики.

Согласно прогнозу регулятора, ограничительные меры рассматриваются как временное снижение потенциала экономики. Центробанк также исходит из более низких, чем предполагалось, темпов роста потенциала на горизонте прогноза.

Ранее RT сообщало, что кабмин освободил регионы от уплаты бюджетных кредитов в текущем году в связи с распространением коронавируса. Более того, в последующие годы субъекты РФ получат рассрочку на погашение задолженности. Решение позволит снизить нагрузку на региональные бюджеты в период пандемии.