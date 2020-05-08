Путин назвал любовь к родине основой жизни россиян

Москва, 8 мая. Любовь к родине является основой жизни для россиян, это чувство передается от поколения к поколению, заявил президент России Владимир Путин.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какую черту характера россияне унаследовали от поколения победителей, национальный лидер подчеркнул, что это лучше всего описывают такие фундаментальные фразы.

«Но мне кажется, если мы хотим действительно подумать над этим и докопаться до сути, то вот, что я хотел бы сказать», — отметил Путин.

Он также добавил, что воспитывался в обычной семье. Только с возрастом он понял, что в основе отношения родителей к нему лежала любовь, «которая означает, что мы должны дорожить всем, что составляет основу нашей жизни». Так же, по словам президента, его родители относились и к другим близким людям.