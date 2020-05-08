Грузия отозвала посла из Киева после назначения Саакашвили

Тбилиси, 8 мая. Грузия отозвала посла из Киева для консультаций после назначения Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины. Об этом заявил журналистам глава грузинского МИД Давид Залкалиани.

«Назначение стратегическим партнером на должность человека, который осужден и разыскивается в Грузии, стало основанием для принятия решения об отзыве грузинского посла на Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций», — заявил он.

Залкалиани также добавил, что Грузия не рассматривает вопрос о разрыве дипломатических отношений или пересмотре стратегического партнерства с Украиной, передает RT.

Напомним, 7 мая украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ, входящего в состав Национального совета реформ при президенте государства. Зеленский поздравил Саакашвили с назначением и выразил надежду на то, что тот «сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны».

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает несерьезным новый пост Михаила Саакашвили. С точки зрения сенатора, экс-президент Грузии «оживит информационную повестку дня, чем реформы: для этого у него не будет властных полномочий».