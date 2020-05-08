Брутер объяснил, зачем Зеленский вернул Саакашвили в украинскую политику

Грузия отзывает своего посла из Киева после назначения Михаила Саакашвили ответственным за реформы на Украине. Зачем опальный экс-губернатор Одесской области вернулся в украинскую политику и кто подсказал президенту страны Владимиру Зеленскому пойти на этот шаг? Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер ответил на эти вопросы. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Зеленский 7 мая назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины. История взаимоотношений экс-президента Грузии с Киевом крайне противоречива: в 2015 году он прибыл на Украину по приглашению экс-президента страны Петра Порошенко. Тот дал Саакашвили гражданство и назначил его главой Одесской области. Тандем очень быстро распался, и в 2017 году Саакашвили был лишен украинского гражданства. Не обошлось и без выдворения из страны. Владимир Зеленский в мае 2019 года вернул экс-главе Одесской ОГА украинское гражданство, а почти год спустя стало известно о планах назначить его заместителем главы правительства по вопросам реформ. В Верховной раде эту инициативу не поддержали.

Политолог Владимир Брутер в комментарии ФАН объяснил, зачем Владимир Зеленский все же вернул Михаила Саакашвили в систему управления страной.

«Зеленский, будучи президентом уже больше года, показал, что ему нечего показывать. Этим и вызвано назначение Саакашвили — ему нужен человек, который как бы что-то умеет. Если мы вспомним классику: он умеет плохо то, чего другие вообще никак не умеют», — сказал Владимир Брутер.

При этом назначение Михаила Саакашвили, ставшего неугодным для бывшего руководства Украины, вряд ли отразится на рейтингах Владимира Зеленского, уверен эксперт. За год его президентства они снизились почти вдвое: согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), сейчас за нынешнего президента проголосовали бы только 42,6% украинцев. Год назад этот показатель составлял 73,2%.

«Год прошел, результатов нет, но рейтинг Зеленского не обвалился. Украинцам нравится его клоунада, и они считают, что он искренний и относительно позитивный клоун. Если какого-то коллапса в стране не будет, если результаты местных выборов, которые до конца года все-таки состоятся, будут не совсем ужасными для «Слуги народа», то, в принципе, Зеленский этот год переживет. Если результаты в конце года будут ужасными, конечно, у него будут большие проблемы», — считает Владимир Брутер.

Сейчас ситуация находится в подвешенном состоянии. Политолог объяснил, зачем Зеленскому на посту главы исполнительного комитета реформ Украины понадобился именно Саакашвили.

«Назначение Саакашвили связано прежде всего с тем, что, во-первых, ему (Владимиру Зеленскому. — Прим. ред.) нужен человек, который может контактировать с Западом, а у него это получается плохо. Во-вторых, ему нужен человек, который хотя бы что-то умеет и кого-то может «строить» — у него это тоже получается очень плохо», — сказал Владимир Брутер.

При этом выбор кандидатуры Михаила Саакашвили на государственный пост, возможно, не был полностью самостоятельным решением Владимира Зеленского. Здесь вряд ли обошлось без подсказок западных «друзей» Киева.

«Думаю, ему посоветовали некие авторитетные западные люди. Сказали: «Вот, это человек, который у нас пользуется неким авторитетом и, кроме того, считается у нас очень крутым реформатором. Поэтому, если такой человек будет, тебе будет легче». Ну а поскольку у Зеленского идей не то что небогато, а просто никаких нет, он сразу же за эту идею взялся. Более того, он посчитал, что она ему сможет помочь и при этом ничем его не напрягает», — говорит Брутер.

Сейчас принимаемые на Украине решения крайне редко доходят до стадии эффективной реализации, констатировал эксперт. Возможно, именно поэтому западные советники и посоветовали Зеленскому кандидатуру Саакашвили.

«Мне очень сложно представить, что на Украине можно испортить. Что можно улучшить? Улучшить можно исполнение решений, которые в нынешней ситуации не только некому исполнять: эти решения по дороге от принятия до исполнения успевают очень быстро испортиться. Саакашвили здесь имеет некий опыт, и этот опыт считается у западных советников нынешнего украинского руководства положительным. Поэтому и выбор пал на резкую и противоречивую кандидатуру. Просто других никаких нет», — считает Владимир Брутер.

Грузия из-за назначения Саакашвили отозвала своего посла из Киева для консультаций. В самом Киеве это вряд ли кого-то волнует, считает эксперт.