Автоэксперты составили список машин с самым высоким транспортным налогом

Москва, 8 мая. Автомобили премиум-класса с большим пробегом часто привлекают россиян своей небольшой стоимостью, но в результате могут лишить владельца крупной суммы. Автоэксперты составили список моделей, которые облагаются наиболее высоким транспортным налогом.

Специалисты изучили рынок вторичных премиальных авто, ориентируясь на данные по Москве. В конечный список вошли 13 машин от зарубежных производителей.

Эксперты отмечают, что самой популярной категорией премиум-авто являются внедорожники старше шести лет, давно снятые с гарантии. Одновременно это автомобили с самым большим налогом. Так, владельцы Land Rover и Range Rover должны заплатить 59,4 тысячи или 76,5 тысячи рублей, в зависимости от мощности двигателя. А транспортный налог на Porsche Cayenne может достигать 75 тысяч рублей.

Менее востребованы на российском вторичном рынке подержанные люксовые седаны, однако и тут встречаются модели, которые могут испортить настроение своему владельцу размерами налога. Например, Porsche Panamera 2009 года можно приобрести менее чем за 1,5 млн рублей. При этом транспортный налог на нее составит все 60 тысяч рублей. В то же время Cadillac Escalade будет обходиться своему хозяину в 61,3 тысячи рублей.