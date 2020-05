Клинцевич назвал появление кораблей НАТО у границ РФ провокацией накануне юбилея Победы

Российский сенатор Франц Клинцевич назвал сознательной заранее спланированной провокацией заход кораблей НАТО в Баренцево море накануне юбилея Победы.

Thank you #USNavy for highlighting our ships doing great things in the #Barents Sea above the #Arctic Circle! https://t.co/tMWXYaFZ4t