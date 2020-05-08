Клинцевич назвал появление кораблей НАТО у границ РФ провокацией накануне юбилея Победы

Российский сенатор Франц Клинцевич назвал сознательной заранее спланированной провокацией заход кораблей НАТО в Баренцево море накануне юбилея Победы.

«Это продуманная информационная и военно-политическая провокация, которая сознательно устроена накануне Дня Победы, — оценил Клинцевич демарш НАТО у российских границ в комментарии Федеральному агентству новостей. — Напомню, на Западе все больше наших недоброжелателей, которые активно распространяют фальшивые, в корне неверные сведения о роли СССР во Второй мировой войне. Русофобы всячески пытаются принизить роль Красной армии, роль нашей страны в победе над нацизмом. Эти недоброжелатели всеми силами пытаются выставить СССР и Россию в невыгодном свете, и демарш НАТО тут играет важную роль».

Thank you #USNavy for highlighting our ships doing great things in the #Barents Sea above the #Arctic Circle! https://t.co/tMWXYaFZ4t — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) May 6, 2020

По мнению Клинцевича, демонстративные действия кораблей Шестого американского флота, составляющие костяк группировки НАТО в Баренцевом море, имеют цель подчеркнуть военную мощь США, чтобы «напомнить» о якобы ведущей роли Запада в разгроме нацизма.

«Видимо, кое-кому на Западе хочется в очередной раз показать свою значимость, — говорит российский сенатор. — Там всеми силами проводят мысль, что США якобы чуть ли не основной победитель в войне, вот Вашингтон и пытается всеми силами доказать свое доминирование во всех сферах. Это также связано с их навязчивой идеей постоянного контроля России. На самом деле ни с какой точки зрения — ни с военной, ни с политической необходимости в подобных действиях НАТО нет. Это делается сознательно, чтобы в очередной раз создать негативный образ России, якобы «боящейся» кораблей альянса, а заодно принизить роль нашей страны в преддверии юбилея Великой Победы. Так Запад пытаются дезавуировать нашу общую историю, заставить людей забыть, что в той войне мы были союзниками. Тем более, что сейчас, в изоляции из-за коронавируса люди на Западе находятся в информационном вакууме, там почти уже никто не помнит войну, а новое поколение — безграмотное, информационно искалеченное».

Никакой опасности для России демарш НАТО не представляет, а для США — это чисто пропагандистский трюк, подчеркивает российский политик.

«Повторю, подобные действия я воспринимаю как целенаправленную военно-политическую провокацию, направленную против России», — резюмировал Франц Клинцевич.

Пару месяцев НАТО изнывала от безделия - и вот наконец!Военные судна США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России. Норвегия участвовать в учениях отказалась, сочтя их ненужными и опасными. В условиях пандемии НАТО лишь вновь подчеркивает свою бессмысленность. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 7, 2020

Действия НАТО у российских границ назвал «бессмысленными» глава комиссии Совета Федерации Алексей Пушков. По словам Пушкова, НАТО пару месяцев просто изнывала от безделья, и вот теперь решила «размяться». Российский сенатор отметил, что в условиях пандемии COVID-19 подобные безответственные действия в очередной раз подчеркивают бессмысленность существования НАТО.

Ранее в СМИ появились фотографии, размешенные в официальном Twitter Шестого американского флота, на которых представлена входящая в Баренцево море группировка кораблей НАТО, состоящая из трех эсминцев Porter, Donald Cook, Roosevelt ВМС США и британского фрегата Kent. По официальным данным, утром 4 мая корабли НАТО приблизились к российским границам якобы для «проведения операций по обеспечению безопасности». Натовская группировка была взята на сопровождение кораблями и береговыми системами контроля Северного флота России.