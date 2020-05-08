В России выявили 10 699 случаев коронавируса за последние сутки

Москва, 8 мая. Более 10 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за последние сутки, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Всего в стране 187 859 заболевших в 85 регионах.

«За последние сутки в России выявлено 10 699 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 5232 (48,9%) активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.

За минувшие сутки в стране выздоровели 2805 человек, общее число поправившихся достигло 26 608.

Число летальных исходов за последние 24 часа — 98, за все время пандемии в России количество умерших от коронавируса возросло до 1723.

В России в связи с пандемией коронавируса введены ограничительные меры, в частности, россиян призывают оставаться дома и покидать квартиру в случае экстренной необходимости, например, за медицинской помощью, продуктами и лекарствами. Официально они действуют до 12 мая, после этого дня ожидается послабление. Однако в некоторых регионах, например, в Москве и Московской области режим самоизоляции продлен до конца мая.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы России по образованию и науке, заслуженный врач России Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус начал «выдыхаться». По его мнению, ужесточать карантинные меры в стране пока не следует.