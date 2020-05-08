Голикова поручила упростить выписку психотропных лекарств неизлечимо больным детям

Москва, 8 мая. Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила упростить выписку наркотических и психотропных лекарственных препаратов неизлечимо больным детям. Об этом говорится в протоколе поручений по итогам заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.

«Представить приложения по облегчению выписывания наркотических средств и психотропных веществ на детей с паллиативным статусом», — говорится в документе, опубликованном на сайте совета.

Поручение адресовано Министерству здравоохранения РФ совместно с МВД РФ и главным внештатным специалистом министерства по паллиативной помощи. Срок выполнения поручения — 15 мая.

Отмечается, что нужно проработать выписку рецептов в электронном формате, предусмотреть норму двукратного увеличения выписанного препарата на одном рецепте.

Также поручено провести мониторинг наличия и остатков лекарств у детей, находящихся на дому, чтобы выписка препаратов была бесперебойной.