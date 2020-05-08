Вассерман отреагировал на заочный спор Дурова с Дудем о «преимуществах» жизни в США

Политический аналитик и интеллектуал Анатолий Вассерман прокомментировал заочный спор Павла Дурова и видеоблогера Юрия Дудя и оценил критическую статью российского программиста о жизни и работе в США.

Ранее создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров назвал Кремниевую долину и Соединенные Штаты Америки в целом не самым лучшим местом для жизни и работы. Так бизнесмен российского происхождения прокомментировал фильм видеоблогера Юрия Дудя, посвященный программистам, переехавшим в США.

Дуров заявил, что Соединенные Штаты — это настоящее полицейское государство с дорогой и неэффективной системой здравоохранения.

«Если Вы думаете, что вас это не коснется, я бы не был так уверен: как минимум один из предпринимателей, рекламирующих Долину в фильме, сам пострадал от несправедливых действий правоохранительных органов США и организованной над ним слежки», — утверждает программист.

Павел Дуров добавил, что в США очень высокие налоги, ограниченная культурная жизнь и низкое качество среднего образования. Это, по его словам, подтверждает тот факт, что на различных чемпионатах по программированию, выходцы из США занимают первые места значительно реже, чем китайские или российские специалисты.

Создатель Telegram и «ВКонтакте» особенно подчеркнул, что в XXI веке у американского рынка очень слабые перспективы.

«США не являются лучшим местом ни для жизни, ни ведения IT-бизнеса», — заключил бизнесмен.

Комментируя написанную Дуровым критическую статью о жизни в Соединенных Штатах, известный политический аналитик, знаток и интеллектуал Анатолий Вассерман выразил мнение, что результаты олимпиад по программированию — это не самый главный показатель качества образования в США. Тем не менее он говорит о многом.

«То, что львиная доля кода американских программ написана в Индии по американским спецификациям, это в общем уже показывает, что что-то у американцев не в порядке. Ну а кроме того, вспоминается старая, отредактированная шутка: «Онегин, я тогда моложе и лучше качеством была». Очень многие структуры склонны с годами ухудшаться и, если раньше сила Кремниевой долины опиралась прежде всего на находящийся поблизости университет, выпускники которого создавали свои фирмы, центры разработки и производства электронного оборудования и программного обеспечения, то, очевидно, сейчас качество преподавания в университете уже не прежнее», — сообщил Вассерман в интервью ФАН.

По мнению собеседника агентства, за последние несколько десятилетий американская система образования действительно заметно ухудшилась, что не могло не сказаться на качестве образования сотрудников той же Кремниевой долины. Кроме того, сверхжесткая конкуренция далеко не всегда обеспечивает наилучшие разработки.

«Конкуренция по принципу будь первым или разорись, вынуждает очень многих выпускать на рынок сырые разработки с довольно низким качеством. Что касается налоговой системы и здравоохранения в Соединенных Государствах Америки — могу, как говорится, подписаться под каждым словом. У меня у самого немало публикаций, критикующих и финансовую систему США, и систему здравоохранения, но я сужу о них по публикациям других, более специализированных чем я людей, так что публикация Дурова, познавшего систему изнутри, подтверждает то, что я знаю из других источников», — добавил эксперт.

Причины раздражения Дурова

Анатолий Вассерман уверен, что не фильм блогера Юрия Дудя стал неким спусковым крючком для написания критической статьи, однако главная причина кроется в раздражении Дуровым решением Комиссии по ценным бумагам США, которая фактически заблокировала и развалила его новый проект выпуска криптовалюты.

«Он [Дуров] уже потратил на этот проект весьма значительную сумму, собранную у разных инвесторов, и ему еще предстоит маяться и разбираться с инвесторами. Сейчас уже ясно, что вернуть он сможет далеко не все, поскольку немалую сумму потратил на саму разработку. Так что это, конечно, его и подтолкнуло на написание такой критической статьи, но статья от этого хуже не становится», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, в октябре 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США добилась временного судебного запрета на продажу криптовалюты Gram. Регулятор посчитал, что структуры Telegram должны были зарегистрировать продажу Gram как сделку с ценными бумагами, однако они не раскрыли информацию о финансовом состоянии, бизнесе, менеджменте и рисках.

Telegram планировал запустить TON и Gram до 31 октября, но из-за претензий американского регулятора запуск валюты пришлось отложить до апреля 2020 года. Большинство инвесторов проекта согласились подождать.