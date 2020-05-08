Дана Борисова раскрыла свои гонорары на скандальных шоу

Москва, 8 мая. Ведущая Дана Борисова получает высокие гонорары за участие в различных телешоу. По словам звезды, она рождена «для телевизионного скандального ток-шоу».

Светская львица призналась, что любит хайп, ей нравится делать шоу и участвовать в дискуссиях и публичных ссорах на ТВ. Борисова рассказала в интервью Алене Жигаловой в ее шоу «Алена, блин», что зарабатывает неплохие деньги на этом.

После того, как звезда прошла лечение в тайской клинике от наркозависимости, она стала выступать на шоу в качестве эксперта по этой теме. За съемки ей платили 10 тысяч рублей. Но позже 43-летней знаменитости захотелось трэша и скандалов.

«Когда я вернулась с реабилитации, первые три недели я была очень востребована, просто меня рвали на шоу, и я заработала за три недели миллион. Сейчас мои гонорары высокие», — сказала Борисова, добавив, что «свои деньги отрабатывает».

Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун предположил, что Борисова снова начала употреблять психотропные вещества. Эксперт отметил, что по кадрам, которые публикуют звезды, в частности Борисова, можно увидеть изменения в речи, походке и поведении в целом и из-за этого можно заподозрить состояние опьянения или измененного сознания.