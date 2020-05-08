На карантине. Роман Архипов. ФАН-ТВ

В проекте «На карантине» ФАН покажет, чем занимаются актеры, политики и другие медийные личности, пока не могут выйти на улицу.

Российский певец и музыкант, экс-солист группы «Челси» Роман Архипов рассказал, как проводит время на самоизоляции.

Артист освоил много новых навыков: проводит онлайн-концерты, разобрался со студийной техникой и аппаратурой, сам снимает клипы для любимой жены, а еще научился готовить блюда разных кухонь.

Кроме того, Роман стал волонтером и теперь будет привозить еду нуждающимся людям.