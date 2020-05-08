Миронов предложил приравнять врачей по уровню соцгарантий к госслужащим

Москва, 8 мая. Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предлагает приравнять медицинских работников по уровню льгот и заработных плат к государственным служащим, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Это программное положение нашей партии — поднять статус врача и учителя до уровня госслужащего. Мы убеждены, что для нашей страны медики и педагоги гораздо важнее чиновников. Уровень социальной защиты работников образования и здравоохранения должен быть не ниже чем у бюрократии. Это как минимум. А по справедливости — заметно выше», — сказал он.

Парламентарий напомнил, что ранее «Справедливая Россия» уже вносила на рассмотрение Госдумы проект закона о социальных гарантиях для учителей средней школы. Документом предлагалось установить широкий набор льгот и субсидий работникам образования. Например, речь шла о праве на сокращенный рабочий день, дополнительный отпуск, внеочередное предоставление жилья, а также досрочную страховую пенсию.

«Можно сказать, что мы в долгу перед медиками и намерены восполнить этот пробел. Это тем более важно сейчас, когда врачи, медсестры, лаборанты на передовой борьбы с коронавирусом. Хотя и без пандемии было очевидно, что давно пора не просто существенно расширить меры стимулирования медработников, а вывести их на новый качественный уровень», — сказал Миронов.

По его словам, соответствующий законопроект будет подготовлен в самое ближайшее время. При разработке документа фракция готова учесть предложения медицинского сообщества.